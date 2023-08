Nach Einlass-Stopp bei Wacken wegen Dauerregen: Steht auch das Haldern Pop Festival auf der Kippe?

Start am 3. August

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sofia Popovidi schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Sofia Popovidi schließen

Festival-Fans in NRW bangen angesichts der Wetter-Prognosen um das Haldern Pop Festival. Der Veranstalter beruhigt – aber es wird neue Regeln geben.

Rees – Das Wetter in Nordrhein-Westfalen ist Anfang August alles andere als sommerlich. Es herrschen Dauerregen, Sturm, Gewitterwarnungen und Temperaturen unter 20 Grad. Denkbar schlechte Bedingungen für Festivals unter freiem Himmel. In Schleswig-Holstein haben die Veranstalter des Heavy-Metal-Festivals Wacken Open Air bereits einen Anreisestopp verhängt: Das Gelände versinkt buchstäblich im Schlamm. Auch im Ruhrgebiet mussten Veranstaltungen aufgrund der Wetterlage abgesagt werden, so etwa die Feierabendmärkte in Oberhausen und Herne, wie wa.de berichtet. Am Donnerstag (3. August) startet das Haldern Pop Festival in Rees. Kann das Event trotz Regen stattfinden?

Haldern Pop Festival 2023 – Infos im Überblick

Adresse: Reitplatz an der Lohstraße, Rees-Haldern (Kreis Kleve)

Reitplatz an der Lohstraße, Rees-Haldern (Kreis Kleve) Zeitraum: Donnerstag, 3. bis Samstag, 5. August 2023

Donnerstag, 3. bis Samstag, 5. August 2023 Ticketpreise: 3-Tages-Ticket (inklusive Camping) 162,80 Euro, Tagesticket Donnerstag 86,90 Euro, Tagesticket Freitag 86,90 Euro, Tagesticket Samstag 86,90 Euro, Kinderticket 50 bis 75 Euro, online verfügbar

Haldern Pop Festival 2023: Veranstalter auf Regen vorbereitet

+ In NRW und anderen Teilen Deutschlands wurden bereits mehrere Open-Air Veranstaltungen wegen Starkregen abgesagt. (Symbolbild) © Lars Penning/dpa

Festival-Besucher können vorerst aufatmen: Wie der Festival-Mitgründer und Geschäftsführer Stefan Reichmann gegenüber 24RHEIN bestätigte, wird das Haldern Pop plangemäß starten. „Das Festival wird stattfinden und die Künstler werden kommen. Alle freuen sich und wir sind zuversichtlich“, so Reichmann. Aktuell liege den Veranstaltern keine Sturmwarnung für Rees vor. Aber man bereite sich so gut es geht auf Wettereinflüsse vor.

Vor allem die Sicherheit der Camper soll gewährleistet werden, so soll es für anreisende Autofahrer klare Regeln geben. „Wir sichern zum Beispiel die Fahrwege, man darf keine engen Kurven fahren und nicht zu scharf bremsen, wenn die Wege aufgeweicht sind“, sagt der Geschäftsführer weiter. Wenn es doch stürmischer wird, würden die Veranstalter „schnell reagieren“.

Haldern Pop Festival ► Das Haldern Pop Festival, auch „Halderner Open Air“ genannt, ist ein Open-Air-Festival, das seit 1984 jährlich in Haldern am Niederrhein auf dem alten Reitplatz an der Lohstraße stattfindet. ► Auf dem Haldern-Pop-Musikfestival treten vor allem Rock- und Popbands auf. Der Schwerpunkt liegt vermehrt auf noch unbekannten Gruppierungen der Indie-Musik, Singer-Songwriter und des Folk-Rock und Pop, sowie einigen wenigen national und international bekannten Bands.

Haldern Pop Festival 2023: Das Line-Up (Auswahl)

Tom Odell

Bipolar Feminin

Dobrawa Czocher

Douglas Dare

Dylan Cartlidge

Emilie Zoé

Famous

Gaspar Claus

Gemma Thompson

Just Mustard

Katy J Pearson

Lily Moore

Low Cut Connie

Marina Herlop

In Köln wird es Ende August zum Start der Gamescom 2023 ein großes Gamescom City-Festival in der Kölner-Innenstadt geben. (spo)

Rubriklistenbild: © Lars Penning/dpa