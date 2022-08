Doch kein Regen in NRW – Meteorologe geschockt von Wetter-Änderung

Sommer zeigt Muskeln

Der Sommer zeigt in NRW noch einmal die Muskeln und kehrt mit aller Wucht zurück. Der notwendige Regen lässt weiter auf sich warten.

Dortmund – In NRW sowie im Rest von Deutschland ist kein Regen in Sicht, wie RUHR24 erfuhr. Jetzt kommt das Sommerwetter noch einmal mit aller Wucht zurück.

Bundesland NRW Thema Dürrewetter Prognose Mittwoch (24. August)/Donnerstag (25. August) - 34 Grad

Wetter in NRW bleibt zu trocken – Sommer kehrt noch einmal mit Hitzepeitsche zurück

Der ausbleibende Regen entwickelt sich in zahlreichen Regionen in Deutschland zu einem großen Problem. Der Boden ist trocken. Gewässer, wie in NRW der Rhein oder die Ruhr, bekommen Probleme.

Wenn es mal ausnahmsweise regnet, kann die Flüssigkeit nicht gut genug aufgenommen werden. Vor allen Dingen sind die Landstriche im Westen von Deutschland betroffen.

Wie merkur.de berichtet, ist selbst Diplom-Meteorologe Domninik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met verwundert. Der zuletzt vorausgesagte Regen aus den Wettermodellen sei verschwunden. Es bleibt erstmal flächendeckend zu trocken in NRW. Nur am Alpenrand in Bayern und in Teilen von Sachsen, Berlin, Brandenburg und Mecklenburg–Vorpommern könne es in den kommenden Tagen regnen.

Und was ist mit NRW? Genau wie das Saarland, Hessen und Rheinland–Pfalz bleibt es in Nordrhein-Westfalen in dieser Woche trocken. Zu trocken. Man sei, so Dominik Jung, in einem sogenannten Wärme-Hitze-Dürre-Dauermodus gefangen.

Wetter in NRW könnte bis in den September hinein zu trocken und ohne Regen bleiben

Das erste Problem: Am Mittwoch (24. August) und Donnerstag (25. August) kehrt die Hitze noch einmal mit 34 Grad zurück. Das zweite Problem: Eine richtige Abkühlung kombiniert mit einem flächendeckenden und über mehrere Tage andauernden Regen ist auch nicht Anfang September in Sicht.

+ Der Rhein hat in NRW aufgrund der Dürre Niedrigwasser. Das bleibt wohl erst einmal so. © IMAGO/Jochen Tack

Was sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für NRW voraus? Zwar seien vereinzelt Schauer möglich. Aber im Allgemeinen, so der DWD, bleibe es trocken und warm.

Die Temperaturen bewegen sich am heutigen Montag (22. August) zwischen 25 und 29 Grad. Von Dienstag (23. August) bis Donnerstag (25. August) ist das Wetterbild eindeutig – der Sommer zeigt noch einmal mit Trockenheit und 34 Grad seine Muskeln. Regen ist zwischen Köln und Dortmund sowie Münster und Siegen erst einmal nicht in Sicht.

Rubriklistenbild: © IMAGO/Jochen Tack