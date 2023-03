Sturm und Gewitter in NRW: Viel Regen und starke Böen erreichen den Westen

Ab Freitag

Am Wochenende sollten es sich Menschen in NRW zweimal überlegen, ob sie das Haus verlassen. Unwetter, starker Regen und Sturmböen werden vorhergesagt.

Hamm - Wirklich lange kehrte der Frühling mitsamt Sonne und warmen Temperaturen nicht ein in Nordrhein-Westfalen. War es noch am vergangenen Wochenende möglich, die eigenen vier Wände ohne dicke Jacke zu verlassen, sollte die am Wochenende wieder herausgekramt werden. Zumindest wasser- und winddicht sollte sie sein. Das März-Ende wird sehr ungemütlich im Westen Deutschlands, wie wa.de berichtet.

Sturm und Unwetter in NRW: Prognose sagt Starkregen und orkanartige Böen voraus

Lust auf mehr macht das Wetter in NRW seit Wochenbeginn sicherlich nicht. Viel Regen, noch mehr Wolken und teilweise schlechte Laune bestimmen das Bild. Während sich der Süden Europas und auch Teile Deutschlands über frühlingshaftes Wetter freuen dürfen, sorgt ein ausgeprägter Tiefdruckkomplex über dem Nordatlantik selten für Auflockerungen. Ein Tiefausläufer reiht sich dem nächsten, bis zum Wochenende bleibt es mild bei zweistelligen Temperaturen.

Aber: Es wird extrem ungemütlich, besonders im Westen und Norden des Landes. Denn neben starkem Regen gesellen sich orkanartige Böen hinzu. Laut dem amerikanischen Wettermodell Global Forecast System (GFS) strömt in der Nacht zum Freitag ein Sturmfeld aus dem Nordwesten nach Deutschland. „Sturmböen von bis zu 100 km/h liegen im Bereich des Möglichen“, kündigte Kathy Schrey bei wetter.net auch für NRW an.

Wetter in NRW wird ungemütlich - orkanartige Böen und Gewitter vorhergesagt

Wieder ist das Wetter in Deutschland am Wochenende zweigeteilt. Laut Prognose könne sich das Hochdruckgebiet über dem Süden halten, der nördliche Teil des Landes versinke im Sturm, heißt es. Bedeutet: Am Wochenende soll es ordentlich krachen in Nordrhein-Westfalen. Im Zeitraum bis zum 6. April können örtlich in NRW bis zu 120 Liter Regen pro Quadratmeter fallen.

Für den Samstag wird der Höhepunkt der Gewitteraktivität erwartet. Es kommt neben Sturmböen zu Starkregen und möglicherweise abgebrochenen Ästen oder umstürzenden Bäumen. Wer ganz sicher gehen will, ob man besonders am Samstag einen Fuß vor die Haustür setzen sollte, sollte die möglichen Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdiensts beachten. Ab kommender Woche könnte es dann richtig kalt werden in NRW - Schnee in höheren Lagen inklusive.

