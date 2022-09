NRW erwartet nächsten Wetter-Hammer: Polarluft mit Graupelgewitter im Anmarsch

Vorhersage

Polare Meeresluft strömt nach NRW. Das Wetter wird dadurch in den kommenden Tagen ungemütlich, sagt der Deutsche Wetterdienst voraus.

Dortmund – So langsam aber sicher können wir in NRW die Übergangsjacke aus dem Schrank holen. Nach dem Dauerregen der vergangenen Tage strömt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) jetzt polare Meeresluft in den Westen Deutschlands – es wird dadurch kühler und feuchter.

Behörde Deutscher Wetterdienst (DWD) Vorhersage für NRW Datum 16. September bis 19. September 2022

NRW-Wetter: Es wird kühl dank polarer Meeresluft

Das Wochenende startet dadurch mit nur 14 bis 17 Grad am Freitag (16. September) – in Hochlagen sogar nur 12 Grad. Der Deutsche Wetterdienst erwartet Schauer und vereinzelt auch kurze Graupelgewitter. Nachts wird es nur noch einstellig: 9 bis 4 Grad werden erreicht.

Auch Samstag (17. September) soll das Wetter in NRW ungemütlich werden. Gebietsweise ist mit Schauern und Gewittern zu rechnen. Es wird nur noch 13 bis 16 Grad warm, im Bergland nur 8 bis 12 Grad. Nachts sind nur noch mit 4 bis 9 Grad zu rechnen.

Wetter in NRW am Wochenende: Es wird kalt und regnerisch

Auch der Sonntag (18. September) wird in NRW regnerisch. Es soll stark bewölkt sein, mit gebietsweise Regen. Im Norden könnte es einzelne Graupelgewitter geben. Die Höchstwerte liegen bei 12 bis 15 Grad, in der Nacht bei 8 bis 4 Grad.

+ Gewitter mit Graupel: Polare Meeresluft sorgt in NRW für ungemütliches Wetter. © Jonas Walzberg/dpa

Und was sagt der 10-Tage-Trend für NRW? Ab Montag (19. September) erwartet der DWD wieder deutlich steigende Temperaturen. Gut möglich also, dass es Ende September noch einmal warm wird in NRW (Hier weitere NRW-Wetter-News bei RUHR24 lesen).

Rubriklistenbild: © Deutscher Wetterdienst (DWD)