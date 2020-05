Schockdiagnose für das Wetter in NRW: Dem Kaltstart im Juni folgt die große Hitzewelle

Schafskälte und Hitzewelle

Mit dem Juni steht auch der Sommeranfang vor der Tür. Das Wetter in NRW kennt nur Extreme: Erst müssen sich die Menschen dick anziehen, dann folgt enorme Hitze.

Der Juni startet in NRW mit einem Kaltstart - dann folgt große die Hitze.

Das Wetter wird extrem: Erwartet Deutschland das dritte Dürrejahr?

Das Wetterphänomen Schafskälte kehrt im Juni ein.

Hamm / NRW - Der 1. Juni ist der meteorologische Sommeranfang. Spazieren gehen im Freien - ein Trend der zur Coronavirus-Krise aufkam. Bei gutem Wetter, Sonnenschein und milden Temperaturen macht es noch mehr Spaß. Allerdings lässt der Sommeranfang 2020 in NRW zunächst auf sich warten, dann überrollt eine Hitzewelle Nordrhein-Westfalen.

Das Langfristmodell des amerikanischen Wetterdienstes National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) deutet an, dass das Wetter zum diesjährigen Sommeranfang in Deutschland mit einem Kaltstart beginnt - so auch in NRW. Doch dem kurzen Temperatureinsturz folgt eine Hitzewelle.

Wetter im Juni in NRW: Der Schafskälte folgt die Hitzewelle

Der Kaltstart ist ganz normal und beruht auf einem Wetterphänomen: Die sogenannte Schafskälte besagt, dass es im Juni nochmal zu einem Temperatureinsturz kommt. Allerdings soll dieser im Sommer 2020 sehr mild ausfallen. Danach kommt das nächste extreme Wetter: Es folgt die große Hitzewelle - Meteorologe Dominik Jung spricht bei wetter.com von einer Schockdiagnose. Schon zum Pfingstwochenende soll es in NRW warm werden. Wer verreisen will, kann sich auf Sonne und Sommer einstellen. Wegen des Coronavirus muss allerdings einiges beachtet werden.

Die Schafskälte ist eine meteorologische Singularität - also ein ungewöhnlicher Witterungsregelfall-, bei der feucht-kühle Lufteinströmung aus Nordwesten für ein Absinken der Temperatur bis zu zehn Grad sorgt. Im Juni 2020 soll die Schafskälte am Donnerstag, dem 11. Juni, stattfinden. Gute Nachrichten für das Wetter in Deutschland und NRW: 2020 sieht es nach einem milden Temperatureinsturz aus. Für Urlauber perfekte Bedingungen - allerdings müssen sie bei der Reiseplanung eines beachten.

Wetter im Juni in NRW: Diagnose mach Experte Angst

Insgesamt soll das Wetter im Juni in NRW weitgehend trocken bleiben. Die Weltwetterorganisation (WMO) warnt vor einem Hitzesommer, der Rekorde brechen könnte. Schon in den Anfangsmonaten des Jahres deute alles darauf hin, dass 2020 eines der heißesten Jahre seit Beginn der Messungen werde, sagte WMO-Sprecherin Clare Nullis am Dienstag in Genf. Die Vorhersage des privaten US-Wetterdienstes Accuweather macht selbst dem Wetter-Experten Jung Angst.

+ Steht Deutschland das dritte Dürre Jahr bevor? Das Wetter wird extrem: Eine Hitzewelle rollt im Juni über Europa, Deutschland und NRW. © picture alliance/dpa

„Accuweather zeichnet für den Sommer 2020 ein europäisches Katastrophenszenario. Diese Prognose macht wirklich Angst. Da wollen wir mal hoffen, dass die Kollegen in diesem Fall falsch liegen. Das wäre wirklich der Worst Case für Europa und auch für Deutschland- zusätzlich zur Covid-19 Pandemie“, so Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal. Eine Hitzewelle überrollt Europa, Deutschland und NRW. Deutschland könnte das dritte Dürrejahr bevorstehen. Keine rosigen Aussichten beim Wetter in Nordrhein-Westfalen.

Auch NRW ist deutlich von Hitzeschäden betroffen. Und das hat Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen, sagt ein Experte vom Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes @DWD_presse. pic.twitter.com/3yYpdly81s — WDR Aktuelle Stunde (@aktuelle_stunde) May 22, 2020

Auch die NOAA macht darauf aufmerksam, dass das Wetter trotz der hohen Wahrscheinlichkeit für Sommergewitter im Juni 2020 in den meisten Regionen Deutschlands - so auch in NRW - vom Langfristenmodell als zu trocken berechnet wird.

