Wetter in NRW – Thermometer in Dortmund und Bochum krachen ins Minus

Das Wetter in Dortmund und Bochum zeigt sich tagsüber von seiner freundlichen Seite. In der Nacht erwartet die Einwohner eisige Minustemperaturen.

Dortmund – Der Gang auf dem Weihnachtsmarkt ist im Winter 2022 etwas ganz Besonderes. Die Corona-Pandemie ist kaum noch Thema und dazu ist es noch bitterkalt und weitestgehend trocken. Das bleibt auch in den kommenden Tagen in Dortmund und Bochum so. Die Menschen sollten sich eventuell gar noch ein paar dicke Socken zusätzlich anziehen.

Winterwetter in NRW: Polarluft lässt Thermometer in die Minusgrade fallen

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet, ist vor dem 12. Dezember kalte Meeresluft polaren Ursprungs nach Deutschland eingeströmt. Diese bestimmt auch das Wetter in NRW und sorgt für eine klirrende Kälte – besonders in der Nacht (mehr News zu Wetter in NRW bei RUHR24).

Am 12. Dezember bewegen sich die Temperaturen zwischen 0 und -2 Grad. In den kommenden Tagen bis zum Wochenende bleibt es mit 2 bis -2 Grad kalt. Sobald die Sonne weg ist, krachen die Temperaturen in die Minusbereiche.

Am Dienstag (13. Dezember) bewegen sich die Nachttemperaturen zwischen -5 und -9 Grad. Das bleibt bis zum Wochenende so. Je nach Höhenlage erblicken die Menschen in NRW Temperaturen zwischen -3 und -8 Grad. Mit Schnee ist in dieser Woche aber nicht zu rechnen.

Wetter in NRW im Frostgriff: Minusgrade machen Weihnachtsmarktbesuch zur Herausforderung

Das Wetter in NRW bringt zwischen dem 12. Dezember und 15. Dezember weniger Herausforderungen mit sich als gedacht. Die Gefahr von Glätte ist vorhanden, aufgrund der niederschlagsfreien Phase aber nur örtlich ein Thema. Am Dienstag (13. Dezember) und Mittwoch (14. Dezember) kann es örtlich zu Nebel mit Sichtweiten von unter 150 Metern kommen.

Schnee wird es in Dortmund nicht geben – dafür ist es aber bitterkalt.

In der vorletzten Woche vor Weihnachten ist das Wetter in Dortmund und Bochum fest im Frostgriff. Inwiefern hat das Einfluss auf die Weihnachtstage? Kann mit Schnee gerechnet werden? Die Temperaturen am Wochenende (16. Dezember bis 18. Dezember) werden sich noch rund um den Gefrierpunkt bewegen. Leider – im Hinblick auf eine Weiße Weihnacht – steigen sie jedoch in knapp einer Woche.

Minusgrade in NRW: In Dortmund und Bochum wird es in der Nacht bitterkalt

Unabhängig vom angenehmen Weihnachtsmarktwetter sorgt das Wetter in NRW natürlich auch für Probleme. Zahlreiche Autofahrer müssen am frühen Morgen ihre Scheiben freikratzen. Zudem sollten sich Besucher der Weihnachtsmärkte in Bochum und Dortmund sowie beim Winterleuchten im Westfalenpark sehr kälteabweisend anziehen.

