Wetter verrückt in NRW: Nach Schnee kommt die Sonne - und wie

Freitag kommt der Frühling

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Simon Stock schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Simon Stock schließen

Das Wetter in NRW spielt verrückt: Nach dem Frühlingsquickie zum Wochenstart kam der Winter mit Schnee und Glätte zurück. Bald dürfen wir die T-Shirts herausholen.

Hamm - Winterjacke, Regencape, T-Shirt - was soll ich anziehen? Die Antwort lautet: Kommt auf den Tag an. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen spielt in dieser Woche verrückt: Frühling am Anfang, Sturmböen, Schnee und Graupel in der Mitte und fast Sommer zum Wochenende - es ist alles dabei. Die Prognose für Kalenderwoche 11 ist wild.

Bundesland Nordrhein-Westfalen Hauptstadt Düsseldorf Einwohner 17,9 Millionen

Wetter in NRW: Schnee und Glätte, dann kommt der Frühling mit 20 Grad

Dominik Jung von wetter.net spricht schon jetzt von einem „historischen Winter“ - deshalb, weil es in weiten Teilen von Deutschland nämlich keiner war. Vorläufiger Höhepunkt im März, der kalendarisch aktuell noch zum Winter gehört: 23,9 Grad am Montag (13. März), zwar gemessen im Südwesten von Deutschland, doch auch in NRW blieben viele Jacken auf dem Haken.

Es war allerdings nur ein „Frühlingsquickie“ in NRW. Nach den Schneemassen vom letzten kurzen Winter-Einbruch, einem Temperaturanstieg und dann wieder -abfall mit erneutem Schnee, geht die Achterbahnfahrt beim Wetter weiter, schreibt wa.de.

„Es ist noch nicht vorbei“, sagt Dominik Jung. Am Dienstag (14. März) geht es mit den Temperaturen bergab. Am Abend und in der Nacht zu Mittwoch (15. März) gibt es zum Teil kräftige Sturmböen im Westen. Es könnte Schnee, Schneeregen und Graupelgewitter sogar bis hinunter ins Flachland geben. Autofahrer sollten sich am Mittwochmorgen besser auf glatte Straßen einstellen. Auf der A45 bei Siegen kam es wegen des Wintereinbruchs zu Staus und massiven Verzögerungen.

Wetter in NRW: Nasskalt und ungemütlich, bis das Hoch kommt

Der Mittwoch bleibt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auch tagsüber ungemütlich: viele Wolken, Regenschauer, einzelne Graupelgewitter und Schneeregen bis hin zu Schnee. Je höher die Lage, desto dichter wird das Weiß - entsprechend verbunden mit Glättegefahr. Bei nasskaltem Wetter und Temperaturen von 5 bis 9 Grad sollte niemand seine Jacke zu Hause lassen.

Das ändert sich am Donnerstag (16. März), denn dann kommt aus Südwesten ein Hoch nach Nordrhein-Westfalen und bringt uns milde 13 bis 17 Grad.

Wetter in NRW: Am Freitag (17. März) ist Frühling mit viel Sonne

Vorläufiger Höhepunkt wird der Freitag (17. März), der uns laut Dominik Jung einen „herrlichen Frühlingstag mit viel Sonnenschein“ beschert. Das Thermometer steigt auf bis zu 20 Grad. Spätestens dann dürfen wir getrost im T-Shirt raus. Auch am Wochenende bleibt es in NRW warm, allerdings wird es zeitweise nass.

Rubriklistenbild: © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild