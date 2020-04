Wetter in NRW: Noch viel Sonne am Wochenende - dann kommt die Wende

Hochsaison für Allergiker

Genießen wir das Wetter an diesem Wochenende - denn in NRW kommt in der nächsten Woche die Wende. Doch eine andere Hoffnung erfüllt sich nicht.

Wetter in NRW: Seit sechs Wochen nur Sonne und kaum Regen in NRW

Frühling mit rund 20 Grad bleibt noch bis zum Wochenende erhalten

Ab kommende Woche Wende beim Wetter.

Update, 24. April: Jetzt kommt beim Wetter in NRW die Wende! Der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht bereits von einem Umschwung ab der kommenden Woche. "Ab Montag werden die Weichen hin zu einer unbeständigen Witterung gestellt", heißt es in einer Twitter-Nachricht des DWD. Wie viel Regen wirklich fällt, ist aber noch unklar. Momentan sieht es eher danach aus, dass weiter zu wenig Niederschlag fällt.

Fest fest: Die Sonne wird nicht mehr ganztägig scheinen wie gefühlt seit 6 Wochen. Die Temperaturen sollen dabei relativ stabil bleiben. Kachelmannwetter sagt für die Region Dortmund Tageshöchstwerte zwischen 16 und 20 Grad voraus. In den Höhenlagen ist es etwas kälter.

Wetterumschwung in Sicht!

Noch herrscht vielerorts sonniges Frühlingwetter mit Sommerfeeling. Ab Montag werden die Weichen hin zu einer unbeständigen Witterung gestellt, allerdings sind die Regenmengen nicht ausreichend, um das Defizit der letzten trockenen Wochen auszugleichen. pic.twitter.com/HjQ16RxeKO — DWD (@DWD_presse) April 24, 2020

Update, 23. April: Es wird sommerlich in NRW: Das Wetter ist auch am Wochenende sonnig, es bleibt trocken. Am Freitag soll es zwar zunächst wolkig werden, doch am Nachmittag reißt es auf, mit Höchsttemperaturen bis zu 23 Grad. Es bleibt niederschlagsfrei.

Ebenso am Samstag: Am morgen bedecken gebietsweise dichte Wolkenfelder den Himmel, doch von Regen fehlt jede Spur. Im Laufe des Tages sollen auch die Wolken verschwinden, nur ein zumeist schwacher Wind aus Norden bleibt.

In der Nacht auf Sonntag könnte allerdings Bodenfrost wieder ein Thema werden, sagt ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Ansonsten bleibt es auch am Sonntag niederschlagsfrei mit Höchsttemperaturen bis zu 20 Grad.

Wetter in NRW: Trockenheit hält an

Die Perspektive ist weiter schlecht. Das europäische Wettervorhersagemodell ECMWF sagt nur einige extrem geringe Wahrscheinlichkeit für Niederschläge bis zum 7. Mai voraus, schreibt Fabian Ruhnau von Kachelmannwetter auf Twitter.

Allergiker warten sehnsüchtig auf einen Regenschauer. Durch das trockene - und vor allem windige - Wetter hat die Pollenflugsaison ihren ersten Höhepunkt erreicht. Vor allem Menschen mit einer Allergie gegen Birkenpollen leiden zurzeit start.

Schon beachtlich, dass nach dem ECMWF die Wahrscheinlichkeit für Niederschlag mit >30 mm bis zum 07. Mai nur bei recht verbreitet 10-20% liegt. #Duerre



Karte aus dem Account mit Zusatzfeatures bei @Kachelmannwettr: https://t.co/gHB5jGlKuy pic.twitter.com/5J5Ti4eMVl — Fabian Ruhnau (@Fabian_Ruhnau) April 22, 2020

Wetter in NRW: Waldbrände durch Trockenheit

Der Frühling ist NRW bleibt unglaublich. Seit rund sechs Wochen hat uns das Wetter keinen nennenswerten Regen mehr beschert - von den paar Tropfen am vergangenen Samstag mal abgesehen. Doch genau das bereitet uns viele Probleme, berichtet wa.de*. Allergiker leiden.

Problem Nummer eins: Es ist viel zu trocken. In zahlreichen Gebieten in NRW bestehen schon die höchsten Warnstufen vor Waldbränden. In Wenden im Sauerland standen am Montagabend rund 30.000 Quadratmeter Wald in Flammen. In Gummersbach geriet am Montag sogar eine 35 Hektar große Waldfläche in Brand. Bei aller Freude über das frühlingshafte Wetter: Wir brauchen dringend Regen!

Problem Nummer zwei: In Sachen Allergie herrscht in NRW die erste Hochsaison. Zahlreiche Bäume blühen gleichzeitig. Erschwert wird die Situation für Heuschnupfen geplagte durch den starken Wind, der seit Montag durch das Land bläst. Dadurch werden die Pollen auch in eher städtische Gebiete geweht. Da kein Regen fällt, werden die Pollen nicht aus der Luft gewaschen.

Wetter in NRW: Es bleibt weiter trocken

Und damit zur Vorhersage für das Wetter in NRW. Kurz: Es bleibt warm und trocken. Für die kommende sieben Tage - soweit lässt sich das Wetter einigermaßen seriös vorhersagen - ist kein Regen in Sicht. Die Dürre hält mindestens bis zum Wochenende an, sagt Lars Dahlstrom von Kachelmannwetter auf Twitter. Auch zu Beginn der kommenden Woche sei kein nennenswerter Niederschlag absehbar.

Für alle, die von einer Allergie geplagt sind, werden also weiter viel im Haus bleiben müssen oder auf die richtigen Tabletten setzen müssen. Viele Allergiker warten auf einen Regentag.

+ Zurzeit sind viele Menschen von einer Allergie geplagt. Es ist trocken, windig und wir haben zu wenig Regen. © dpa

Die Vorhersage im Detail: Von Mittwoch bis Freitag bekommen wir in NRW knapp über 20 Grad - dabei scheint ununterbrochen die Sonne. Erst am Wochenende dreht es sich ein wenig. Die Temperaturen gehen auch 16 bis 18 Grad zurück. Ein Blick auf den Wochenanfang: Dort könnten die Temperaturen uns einige Grad mehr fallen - 13 bis 14 Grad sind vorhergesagt.

Bis auf Weiteres kein nennenswerter und flächiger Regen!



Es geht sonnig und trocken weiter. Auch am Wochenende bleibt der dringend benötigte #Regen aus und die #Trockenheit wird sich weiter verschärfen! #Dürre /LDhttps://t.co/tpOFHs1BlR pic.twitter.com/7wwGCXXyW9 — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) April 21, 2020

Wetter in NRW: Deshalb ist es so trocken

Warum das Wetter in NRW so stabil ist, erklären uns die Meteorologen von WetterOnline. Es ist eine spezielle Form der blockierenden Wetterlage, genannt "High-over-Low". Dabei liegt das Hochdruckgebiet Odilo im Norden Europas - dort befindet sich normalerweise das Islandtief. Dagegen liegt ein Tief im Süden, wo in der Regel der Azorenhoch für sonniges Wetter sorgt. Die atlantischen Tiefs werden abgelenkt und um das Hoch herumgeführt. Deshalb kommt kein Regen in Deutschland an. Typisch für diese Wetterlage ist der kräftige Ostwind, den wir zurzeit haben. Denn eigentlich dominieren bei uns in Westeuropa die Westwinde.

Und durch den Wind wird das Problem der Allergie weiter verstärkt. Bei den Birkenpollen ist momentan der Höhepunkt der Heuschnupfen-Saison: In ganz Deutschland ist die Belastung für Allergiker hoch - ändern würden sich das erst mit einem ausdauernden Landregen.

*wa.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

