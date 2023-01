Wetter in NRW: Wind und Regen peitschen durch erste Januarwoche

Nach warmem Silvester

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Julian Kaiser schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Julian Kaiser schließen

Ende 2022 spielte das Wetter verrückt. In der ersten Januarwoche 2023 kommt es nun wieder zu einem Wechselbad der Gefühle – mit Regen und Wind.

NRW – Das Käsefondue ist gegessen, die Raclette-Pfännchen endlich sauber, die letzte Wunderkerze ist abgebrannt. Das Jahr 2023 hat begonnen. Doch wie RUHR24 weiß, spielt das Wetter in NRW, ähnlich wie zum Jahreswechsel, auch in den ersten Januartagen des neuen Jahres verrückt.

Wetter in NRW in der ersten Januarwoche 2023 unbeständig, aber mild

So manch einer wird an Silvester wohl verwundert die dicke Winterjacke wieder zurück in den Schrank geräumt haben. Nach den teils eisigen Temperaturen im Dezember 2022, stiegen die Temperaturen in NRW auf Rekordwerte von bis zu 18 Grad (Köln) an – allerdings gesellten sich vielerorts Regen und Wind hinzu. In Dortmund wurde das Böllern dadurch gefährlicher.

Auch beim traditionellen Neujahrsspaziergang mussten viele in NRW zu Regenjacke oder Windbreaker greifen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) nun erklärt, soll das Wetter in den nächsten Tagen zunächst mild, zeitgleich aber vielerorts auch feucht bleiben.

Wind und Regen wechseln sich in NRW zu Beginn des Jahres 2023 ab

Laut dem DWD bleibt das Wetter in NRW am Montag (2. Januar) unbeständig. Dicke Wolken, ein bedeckter Himmel und Regenschauer bestimmen den Jahresbeginn in NRW. Im Nordwesten lockert sich der Himmel zumindest am Nachmittag etwas auf, vereinzelt kommt es jedoch weiter zu Schauern.

In NRW herrschen insgesamt milde Temperaturen mit Höchstwerten zwischen 12 und 14 Grad, in höheren Lagen zwischen 8 und 11 Grad. Es bleibt allerdings weiter regnerisch und windig, in den Mittelgebirgen kann es auch stürmische Böen geben. Im Tagesverlauf lässt der Wind deutlich nach.

Und in den kommenden Tagen? Da bleibt das Wetter weiterhin unbeständig, Tiefdruckgebiete wechseln sich regelmäßig mit kurzen Zwischenhochphasen ab.

+ Zu Beginn des Jahres 2023 ist das Wetter in NRW zwar mild, vielerorts aber auch windig und regnerisch. © Andreas Friedrichs/Imago

Temperaturen in NRW erreichen in erster Januarwoche 2023 bis zu 14 Grad

Immerhin: Für die Nacht zu Dienstag (3. Januar) erwartet der Wetterdienst für NRW nur noch wenige Schauer bei Temperaturen zwischen 2 und 6 Grad. Die Regenjacke kann vielerorts getrost am Kleiderhaken hängen bleiben. Schließlich bleibt der Himmel tagsüber zwar bewölkt, Regen aber die Ausnahme. Die Höchsttemperaturen liegen bei 9 bis 11 Grad, im Bergland zwischen 5 und 8 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch (4. Januar) kommt es in NRW aber wieder zu neuen Regenschauern, die sich auch am Tag fortsetzen. Die Temperaturen liegen dann bei teils stürmischen Böen bei höchstens 13 Grad.

In der Nacht zum Freitag kann es in NRW mitunter 10 Grad warm werden

Am Donnerstag (5. Januar) zeichnet sich eine ähnliche Wetterlage ab. Wolkentürme und vereinzelter Regen bestimmen das Wetter in NRW, die Temperaturen liegen zwischen 6 und 12 Grad. In der Nacht zum Freitag liegen die Tiefstwerte bei 7 bis 10 Grad, in höheren Lagen bei 4 bis 7 Grad.

Rubriklistenbild: © Andrew Matthews / dpa