Wetter in NRW: Sommer-Comeback zum Wochenende? Das sagen die Experten

+ © Michael Bihlmayer/Imago Darf sich NRW am Wochenende wieder auf Temperaturen von bis zu 30 Grad freuen? (Symbolbild). © Michael Bihlmayer/Imago

Kehrt der Sommer noch einmal so richtig nach NRW zurück? Der Deutsche Wetterdienst (DWD) zeigt sich optimistisch – mit Einschränkungen.

Köln – Obwohl der meteorologische Sommer am Donnerstag, 31. August endet und am 1. September offiziell meteorologischer Herbstbeginn ist, könnten Temperaturen jenseits der 25-Grad-Marke am Wochenende noch einmal nach NRW zurückkehren. Zumindest, wenn es nach dem Zehn-Tages-Trend des Deutschen Wetterdienstes (DWD) geht. Denn dieser prognostiziert für das Wochenende tatsächlich einen Temperatureinstieg – doch auch Niederschlag ist möglich.

24RHEIN verrät, ob Sommer-Fans in NRW für das Wochenende Grund zur Hoffnung haben.