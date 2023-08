Wetter in NRW: Gewitterfront auf dem Vormarsch – auch Starkregen erwartet

Nach sonnigen Tagen

Nach sonnigen Tagen soll es in NRW wieder deutlich ungemütlicher werden – inklusive Regen und Gewitter (Symbolbild).

Der Hochsommer verabschiedet sich so langsam aus NRW. Doch bevor es Abkühlung gibt, ziehen nochmal Gewitter mit Starkregen übers Land – und es wird schwül.

Köln – In Nordrhein-Westfalen wird es ab Donnerstagnachmittag deutlich ungemütlicher. Dichte Wolken ziehen über das Land. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet dann gebietsweise auch mit Schauern und Gewittern. Teilweise sei Starkregen möglich, berichten die Wetter-Experten in ihrem Warnlagebericht. Am Freitag drohen lokal sogar Unwetter durch Starkregen. Zusätzlich bleibt es an beiden Tagen noch sehr warm und wird entsprechend schwül. Das ändert sich zum Wochenende, wenn ein Temperatursturz erwartet wird.

24RHEIN berichtet aktuell über das Wetter und drohende Gewitter in NRW.