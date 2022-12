Winter-Wetter in NRW im Anmarsch – Schnee soll sogar liegenbleiben

Schnee und Glätte

Das Wetter in NRW bleibt winterlich. Zum Wochenende sinken die Temperaturen in Dortmund sogar weiter. Der DWD warnt vor Schnee und Glätte.

Dortmund – Der erste Schnee ist im Ruhrgebiet und in NRW bereits gefallen. Die Temperaturen bleiben auch zum Ende der Woche winterlich. Dabei soll es laut der aktuellen Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) noch länger kalt bleiben, berichtet RUHR24.

Winter-Wetter in NRW: Temperaturen sinken weiter, Schnee in Dortmund möglich

Am Donnerstag (8. Dezember) schneit es im Bergland von NRW noch. Die Temperaturen erreichen zwischen 1 und 5 Grad Celsius. Dort kann es durch Dauerfrost glatt werden.

In der Nacht zu Freitag (9. Dezember) sinken die Temperaturen in der Region Dortmund auf -1 bis -3 Grad. Ein DWD-Meteorologe erwartet zudem "Frost in den nachfolgenden Nächten".

Tagsüber bleibt das Wetter in NRW dann neblig-trüb, soll aber nicht regnen oder schneien. Die Temperaturen sinken auf -1 bis 2 Grad, im Bergland sind es -3. In der Nacht soll es erneut Frost und Glätte geben.

Wetter in NRW: Samstag wird es kalt, aber trocken

Am Samstag (10. Dezember) steht einem Shopping-Ausflug vor Weihnachten nicht viel im Wege. Das Wetter in Dortmund wird mit 1 bis 2 Grad zwar kühl und wolkig, aber niederschlagsfrei. „Am Nachmittag kann die Sonne herauskommen“, sagt der Wetter-Experte. In der Nacht sinken die Temperaturen erneut auf -2 bis -4, im Bergland sogar auf -6 Grad.

Wetter in NRW am Wochenende:

Tag Temperaturen (°C) Wetter Freitag -1 bis -4 neblig-trüb, trocken Samstag -2 bis -4 wolkig, trocken Sonntag -2 bis 2 bewölkt, Schnee

Den Sonntag (11. Dezember) verbringt man wohl lieber drinnen. In NRW wird es stark bewölkt bis bedeckt – und noch mal kälter. „Es soll etwas Schneefall in Dortmund aufkommen“, warnt der Wetter-Dienst zudem. Der Schnee könne sogar liegen bleiben. Das Thermometer zeigt zwischen -2 und 2 Grad an. Auch in der Nacht soll gebietsweise Schnee fallen.

Auch die kommende Woche soll "insgesamt ziemlich kalt, die Nächte frostig" werden, sagt der Wetter-Experte des DWD. Er erwartet nachts Temperaturen von -1 bis -4 Grad Celsius, tagsüber liegen sie knapp über dem Gefrierpunkt. Die Sonne zeigt sich in Dortmund frühestens am Dienstag (13. Dezember) wieder. Bis Ende der Woche bleibt es kalt.

Während man derzeit vor allem im Sauerland oder dem Bergischen regelmäßig auf gute Autoreifen angewiesen ist, reichen für manche Autofahrer auch Ganzjahresreifen.

Rubriklistenbild: © Bernd Thissen/DPA