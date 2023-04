Wetter-Experte mit Schock-Prognose für den Mai: „Keine Hoffnung“ auf Frühling

Dominik Jung

+ © Jonas Walzberg/dpa Keine frühlingshaften Wetteraussichten in NRW: Ein Temperatursturz steht bevor – und es kann Schneeregen und Frost geben. © Jonas Walzberg/dpa

Geht es nach Wetterexperte Dominik Jung, drohen im Mai Schnee und Frost. Sogar der „ganze Frühling könnte zum Totalausfall werden“, sagt er.

Köln – Wetterexperte Dominik Jung hat für Menschen, die sich in NRW Hoffnung darauf machen, dass der Frühling im Mai so richtig Fahrt aufnimmt, schlechte Nachrichten. „Der gesamte Frühling könnte zum Totalausfall werden“, sagt der Meteorologe vom Portal wetter.net. Demnach soll in den kommenden Tagen sogar ein „brachialer Wettersturz“ drohen – mit der Rückkehr von Schneeregen, Frost und Kälte. Für den Mai machten die Wettermodelle demnach „kaum noch Hoffnung auf stabiles Frühlingswetter“, so Jung.

24RHEIN verrät, wie das Wetter in den kommenden Tagen und zum 1. Mai in NRW wird.