Wie wird das Wetter am 1. Mai 2023 in NRW? So sonnig wie am Sonntag bleibt es nicht

Vorhersage

Wie wird das Wetter am 1. Mai in NRW? Nach dem sonnigen Sonntag sind die Prognosen für den Feiertag am Montag weniger positiv. Die aktuelle Vorhersage.

Update vom 30. Mai, 8.34 Uhr: Das lässt doch hoffen. Der Sonntag – also der Tag vor dem 1. Mai – startet in NRW sonnig. So muss das Wetter allerdings nicht bleiben. Der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge müssen die Menschen in Nordrhein-Westfalen mit lockerer Quellbewölkung rechnen – regnen wird es demnach allerdings nicht. Die Höchsttemperaturen liegen um 15 Grad an der Weser und bis zu 20 Grad am Rhein bei schwachem Wind aus Ost bis Nordst.

In der Nacht zum 1. Mai bleibt es zunächst „verbreitet klar“, später kommen jedoch Wolkenfelder aus Südwesten aus. Es bleibt trocken bei Tiefstwerten von 7 bis 4 Grad, im Bergland sind 5 bis 5 Grad möglich. Es kann örtlich zu Frost kommen.

Das Wetter am 1. Mai selbst wird laut DWD in NRW meist wolkig, im Tagesverlauf sind vom Bergland ausgehend Schauer und einzelne Gewitter möglich – zum Teil mit Starkregen. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 19 Grad, im höheren Bergland sind um 15 Grad möglich. Dazu weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen, „nachmittags auf West drehend“, heißt es beim DWD.

Prognose für den 1. Mai 2023 in NRW: So wird das Wetter am Feiertag

[Erstmeldung] Hamm - Tanze ich 2023 in den Mai hinein – und was mache ich am 1. Mai? Nicht wenige Menschen in NRW stellen sich bereits Tage vor dem gesetzlichen Feiertag die Frage nach möglichen Aktivitäten. Kurzer Spaziergang, Fahrradtour, Sport im Freien oder doch lieber Zuhause auf der Couch liegen? Die aktuelle Wetter-Prognose für den 1. Mai 2023 könnte bei der Entscheidungsfindung helfen, wie wa.de berichtet.

Wie wird das Wetter am 1. Mai 2023 in NRW? Die aktuelle Feiertagsprognose

Erst kalt, dann warm, dann Frost, dann Sturm - selten war das Wetter in Nordrhein-Westfalen wohl so turbulent wie im laufenden Kalenderjahr. So wirklich angekommen ist der Frühling in Mitteleuropa noch immer nicht. Knackten die Temperaturen Mitte April noch vielerorts die 20-Grad-Marke, wurde Tage später die Heizung wieder aufgedreht und der dicke Pullover wieder aus dem Schrank geholt wegen eines Temperatursturzes.

Zumindest für den 1. Mai 2023 dürfte der jedoch wieder im Schrank verschwinden. Denn laut aktuellen Wetter-Prognosen steigen die Temperaturen zum Wochenende hin langsam wieder an. Bereits am Samstag liegen die Höchsttemperaturen bei 14 bis 16 Grad. Nach anfänglichen dichten Wolken und teilweise auch Regen soll es zum Nachmittag trockener werden und gebietsweise aufklaren.

Wie wird das Wetter am 1. Mai in NRW? Sonne zeigt sich nur selten

Am Tag darauf wird das Wetter noch etwas besser: „Der Sonntag ist ein ganz netter Tag für eine Wanderung“, kündigte Diplom-Meteorologe Dominik Jung bei wetter.net an. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für Sonntag mit milden Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad. Dazu wird es sonnig, Regen gibt es laut den Meteorologen nicht.

Am Feiertag, dem 1. Mai 2023, wird es in NRW dann aber wieder wolkiger. Der DWD erwartet dichte Wolken und weniger Sonne. Die gute Nachricht: Regnen soll es nur selten. Die Höchsttemperaturen liegen am 1. Mai zwischen 17 und 19 Grad.

So geht es Dienstag weiter: Der 2. Mai 2023 bringt voraussichtlich bei etwas kühleren Temperaturen einen Mix aus Sonne und Wolken.

Rubriklistenbild: © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild