Prognose zum Feiertag

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sven Schneider schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Sven Schneider schließen

Verbringe ich den 1. Mai draußen oder bleibe ich auf der heimischen Couch liegen? Vieles ist vom Wetter am Feiertag abhängig. Die aktuelle Prognose für NRW.

Hamm - Tanze ich 2023 in den Mai hinein – und was mache ich am 1. Mai? Nicht wenige Menschen in NRW stellen sich bereits Tage vor dem gesetzlichen Feiertag die Frage nach möglichen Aktivitäten. Kurzer Spaziergang, Fahrradtour, Sport im Freien oder doch lieber Zuhause auf der Couch liegen? Die aktuelle Wetter-Prognose für den 1. Mai 2023 könnte bei der Entscheidungsfindung helfen, wie wa.de berichtet.

Wie wird das Wetter am 1. Mai in NRW? Regenwolken folgen auf viel Sonne

Erst kalt, dann warm, dann Frost, dann Sturm - selten war das Wetter in Nordrhein-Westfalen wohl so turbulent wie im laufenden Kalenderjahr. So wirklich angekommen ist der Frühling in Mitteleuropa noch immer nicht. Knackten die Temperaturen Mitte April noch vielerorts die 20-Grad-Marke, wurde Tage später die Heizung wieder aufgedreht und der dicke Pullover wieder aus dem Schrank geholt wegen eines Temperatursturzes.

Zumindest für den 1. Mai 2023 dürfte der jedoch wieder im Schrank verschwinden. Denn laut Wetter-Prognosen steigen die Temperaturen zum Wochenende hin langsam wieder an. Zudem zeigt sich die Sonne immer öfters hinter zuvor doch dicken Regenwolken. „Der Sonntag ist ein ganz netter Tag für eine Wanderung“, kündigte Diplom-Meteorologe Dominik Jung bei wetter.net an.

Wie wird das Wetter am 1. Mai in NRW? Frühes Aufstehen lohnt sich

Demnach erreichen die Temperaturen im Westen Deutschlands am 30. April die 18-Grad-Marke. Regenschauer sind nicht zu erwarten, vielmehr darf Nordrhein-Westfalen offenbar mit viel Sonne in den Mai tanzen. Immer wieder sollen die Wolken auflockern, es bleibt freundlich.

Am 1. Mai sollten Menschen in NRW besonders die Morgenstunden nutzen, um das gute Wetter zu genießen. Laut aktuellen Prognosen (Stand: 25. April) zeigt sich besonders im Westen Deutschlands bis zum Mittag die Sonne. Es bleibt warm bei rund Neunzehn Grad. Am Nachmittag sollen erste Wolken aufziehen. Besonders im Südwesten wird es nass. Die Regenschauer mit vereinzelten Gewittern können im Laufe des Nachmittag über Teile von NRW hinwegziehen. Bedeutet: Schon am 2. Mai 2023 wird es voraussichtlich wieder kühler. Die Temperaturen erreichen voraussichtlich gerade einmal 13 Grad.

Rubriklistenbild: © Annette Riedl/dpa/Symbolbild