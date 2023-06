Westenhellweg in Dortmund: So sah die Konsummeile vor mehr als 80 Jahren aus

Facebook

Der Westenhellweg in Dortmund ist die Konsummeile der Stadt. Die Geschichte zeigt: Die Bedeutung der Straße war seit jeher groß.

Dortmund – Auf dieser Dortmunder Straße ist fast alles möglich. Auf dem Westenhellweg ist Shoppen, Schlemmen oder einfach nur gemütlich Schlendern nahezu rund um die Uhr angesagt. Die Geschichte zeigt: Die Hauptstraße mitten in der Dortmunder City war schon immer eine wahre Konsummeile, weiß RUHR24.

Westenhellweg in Dortmund früher und heute: Fotos zeigen eine andere Innenstadt

Der Westenhellweg ist das Aushängeschild der Dortmunder Innenstadt. Wer einkaufen oder einfach nur flanieren möchte, muss zwangsläufig die Shoppingmeile im Herzen der Stadt betreten. Die Straße hat seit mehr als 1.000 Jahren eine besondere Bedeutung für Dortmund und die Region.

Im 10. Jahrhundert noch als wichtige königliche Verkehrsstraße bekannt, zog der Hellweg Kaufleute und Händler an. Die Städte entlang des Weges boomten. Bereits im 14. Jahrhundert befanden sich die großen Dortmunder Stadtkirchen, die Synagoge sowie weitere wichtige öffentliche Gebäude am Hellweg. Das zeugt von der Bedeutung, die der Hellweg im Mittelalter schon innehatte.

Westfälischer Hellweg Der Westfälische Hellweg war eine Straße, die zwischen Duisburg und Paderborn verlief. Die größten Ruhrgebietsstädte wie Dortmund, Bochum und Essen lagen an diesem Hellweg.

Wie die Stadt Dortmund schreibt, waren am Ende des 15. Jahrhunderts außer dem Hellweg nur noch die Brückstraße und die Wißstraße gepflastert. Eine erste Modernisierung der wichtigsten Straße der Stadt folgte in den Jahren nach 1847 im Zuge des Eisenbahnbaus und der beginnenden Industrialisierung, heißt es weiter.

+ Der Westenhellweg in Dortmund vor dem Zweiten Weltkrieg. Das Aufnahmedatum wird auf die 30er-Jahre geschätzt. © Arkivi/ imago

Geschichte von Dortmund: Westenhellweg hat seit 1.000 Jahren eine hohe Bedeutung

Die ersten Bürgersteige wurden Ende der 1870er Jahre installiert. Neubauten entstanden und der Hellweg wurde immer mehr zur Promenade. Die ersten großen Kaufhäuser wurden ab 1900 gebaut. Mehr als 100 Jahre später, verschwinden sie nach und nach, wie am Beispiel des Karstadt-Aus in Dortmund zu sehen ist.

Große Kaufhäuser mit klangvollen Namen wie Baum, Clemens, Fischer, Friede, Heerbeck, Hettlage, Kaufmann, Nassau, Sternberg und Rose prägten das Stadtbild entlang des Westenhellwegs.

+ Der Westenhellweg in Dortmund bei Nacht. Das Foto wird mit dem Datum 31. Dezember 1939 datiert. © Arkivi/ imago

Kaufhäuser am Westenhellweg in Dortmund – Shoppen auf der Promenade

Ein dunkles Kapitel in der Stadtgeschichte stellte die Zeit des Nationalsozialismus‘ dar. Zahlreiche jüdische Bürger, denen große Kaufhäuser gehörten, wurden enteignet. Bombenangriffe der Alliierten im Zweiten Weltkrieg zerstörten einen Großteil der Gebäude entlang der Konsummeile.

Dennoch blieb der Westenhellweg die wichtige Geschäfts- und Flaniermeile in Dortmund. Neue Geschäfte siedelten sich in der Nachkriegszeit an. Im 21. Jahrhundert stehen die Stadtplaner sowie der Westenhellweg vor neuen Aufgaben beziehungsweise einem Wandel. Der Leerstand auf dem Dortmunder Westenhellweg nimmt zu, viele Menschen kaufen und konsumieren immer mehr in der digitalen Welt. Das Geschäft vor Ort verliert an Bedeutung.

+ Der Westenhellweg in den 1980er-Jahren. Voll war die Konsummeile vor mehr als 30 Jahren schon. © Karo/ imago

Leerstand auf dem Westenhellweg in Dortmund – Stadt ist im Wandel

Es bleibt spannend, in welche Richtung sich die Konsummeile Dortmunds entwickelt – auch der Phoenix See im Stadtgebiet hat einen Wandel hinter sich. Aber die Geschichte zeigt, dass der Westenhellweg jeher die Straße schlechthin in der Stadt ist und immer war.

Rubriklistenbild: © Arkivi/ imago, Oliver Schaper/imago; Collage: RUHR24