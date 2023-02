Großbrand im Kreis Soest: Galvanik in Flammen, Lage eskaliert

Warnung vor giftigem Rauch

In Werl im Kreis Soest ist in einer Galvanik-Anlage ein Großbrand ausgebrochen. Die Flammen lodern 50 Meter hoch.

Großbrand in Werl im Kreis Soest: In einer Galvanik-Anlage brennt ein Salzsäure-Becken mit Öl. 300 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen. Die Bevölkerung wurde gewarnt.

Werl/Kreis Soest - Es sind Bilder wie aus einem Albtraum: In Werl im Kreis Soest (NRW) ist am Montag (6. Februar) in einer Galvanik-Anlage ein Großbrand ausgebrochen. 300 Einsatzkräfte kämpfen am frühen Abend gegen die verheerenden Flammen, schreibt soester-anzeiger.de.

Großbrand im Werl im Kreis Soest: Galvanik in Flammen, Lage eskaliert

Der Alarm wurde gegen 15.30 Uhr ausgelöst. Als die Feuerwehr-Einheiten das Gewerbegebiet Maifeld erreichten, quoll bereits dichter Rauch aus der ehemaligen Kettler-Halle. Gegen 18.30 Uhr eskalierte die Lage, als das Feuer in der Galvanik-Anlage durchzündete. Bis zu 50 Meter hoch sind die Flammen, die in den Himmel lodern.

„So etwas habe ich noch nie erlebt“, sagte Feuerwehr-Sprecher Kevin Teipel. Die Einsatzkräfte mussten sich und alle Geräte zunächst in Sicherheit bringen. Sogar aus den Gullis der Umgebung stieg der Rauch.

Inzwischen ist klar, dass es sich um Gefahrstoffe handelt, die in Flammen aufgegangen sind. Nach Informationen von soester-anzeiger.de ist in der Halle ein Becken mit einem 6000 Liter Salzsäure-Öl-Gemisch in Brand geraten. In der Halle seien auch offene Flammen zu sehen.

Großbrand im Werl: 300 Feuerwehrleute im Einsatz

Bewohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen, um sich gegen die giftigen Dämpfe zu schützen. Über die Warn-App NINA ging eine entsprechende Warnung heraus, die mittlerweile auch für den benachbarten Kreis Unna gilt. Darin heißt es: „Bitte begeben Sie sich im betroffenen Bereich sofort in geschlossene Räume. Schließen Sie vorsorglich Fenster und Türen und schalten Sie Klima- und Lüftungsanlagen ab.“

200 Feuerwehrkräfte waren zunächst im Werler Norden im Einsatz, weitere 100 sind gegen 19 Uhr nachalarmiert worden. Sogar die Flughafenfeuerwehr Paderborn schickte ein großes Flugfeld-Löschfahrzeug. Die Löscharbeiten werden sicher die ganze Nacht über dauern. Bislang ist von Verletzten nichts bekannt.

