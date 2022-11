Erster Weihnachtsmarkt in NRW hat bereits geöffnet

Weihnachten 2022

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Julian Kaiser schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Julian Kaiser schließen

In NRW kommen Weihnachtsenthusiasten traditionell schon Anfang November auf ihre Kosten. Schließlich öffnet ein Weihnachtsmarkt schon jetzt die Pforten.

NRW – Dass Weihnachten unmittelbar vor der Tür steht, kann man Anfang November wohl nur den allergrößten Weihnachtsfans weismachen. Wer allerdings jetzt schon weihnachtliches Ambiente sucht, kann den allerersten Weihnachtsmarkt in NRW besuchen – denn wie RUHR24 weiß, warten in Essen-Steele bereits Bratwurst, Glühwein und eine ganze Menge Unterhaltung auf die Besucher.

Erster Weihnachtsmarkt in NRW Steeler Weihnachtsmarkt Ort Kaiser-Otto-Platz und Grendplatz Zeitraum 3. November bis zum 30. Dezember

Erster NRW-Weihnachtsmarkt in Essen-Steele seit dem 3. November geöffnet

Zugegeben, mit der schieren Wucht eines Kölner oder der zahlreichen Münsteraner Weihnachtsmärkte kann man in Essen-Steele wohl nicht mithalten. Dafür setzt der kleine, kompakte Weihnachtsmarkt auf dem Kaiser-Otto-Platz und dem angrenzenden Grendplatz im Essener Osten auf Gemütlichkeit und liebgewonnene Traditionen.

Wer in NRW bereits jetzt in Weihnachtsstimmung kommen und erstmals den gemixten Duft von Grillgut, Zimt oder gebrannten Mandeln genießen will, kann seit Donnerstag (3. November) nach Essen-Steele kommen. Auf die Besucher warten dort bereits jetzt über 70 Aufbauten und Stände.

NRW-Weihnachtsmarkt in Essen-Steele lockt mit Liveprogramm und historischer Dampflok

Der 46. Steeler Weihnachtsmarkt hat von nun an immer von Montag bis Samstag von 11 bis 20 Uhr und sonntags von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Am Totensonntag (20. November) und zwischen dem 24. und 26. Dezember ist der Markt geschlossen.

Auch in Zeiten der Energiekrise wartet der Steeler Weihnachtsmarkt 2022 wieder mit buntem Liveprogramm auf der Weihnachtsbühne mit unter anderem Schlagerstars wie Olaf Henning oder Bernhard Brink auf.

Hinzu kommen verschiedene Kinderprogramme, der Nikolaus im Hubschrauber, Verzehrstände aller Art, Wechselhütten oder das Eisenbahndorf mit dem kultigen Steeler Weihnachtsexpress, einer 124 Jahre alte Dampflock aus dem Eisenbahnmuseum in Heilbronn.

Weihnachtsmarkt bietet buntes Bühnenprogramm auf dem Kaiser-Otto-Platz in Essen-Steele

Wie die WAZ berichtet, folgt das Programm des diesjährigen Steeler Weihnachtsmarktes einer bestimmten Struktur. Während montags Nachwuchsmusiker auftreten, gehört die Bühne jeden Dienstag Kinder- und Jugendchören.

Mittwochs können sich die kleinen Gäste auf Märchen und Kasperle-Theater freuen, donnerstags donnern stimmgewaltige Seemannslieder über den Steeler Kaiser-Otto-Platz. Freunde von Oldies und des Jazz kommen freitags ganz auf ihre Kosten. Am Wochenende geht es musikalisch weiter. Samstags ertönen Schlager, sonntags dann Gospelchöre.

+ Der Weihnachtsmarkt in Essen-Steele hat seit dem 3. November geöffnet. © Gottfried Czepluch/Imago

Mehrzahl der Weihnachtsmärkte in NRW öffnen Mitte November ihre Pforten

In anderen Großstädten in NRW, wo mitunter die Beleuchtung infolge der Krise heruntergefahren werden muss, müssen sich die Weihnachtsfans derweil noch ein wenig gedulden. Schließlich öffnen der riesige Kölner oder der Dortmunder Weihnachtsmarkt mit seinem XXL-Weihnachtsbaum erst am 17. November ihre Pforten.

Rubriklistenbild: © Gottfried Czepluch/Imago