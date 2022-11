Alle Infos

Die schönste Zeit des Jahres steht bevor und die ersten Weihnachtsmärkte in NRW starten bereits Mitte November. 24RHEIN zeigt die Termine im Überblick.

Köln – Mit einem warmen Glühwein von Stand zu Stand schlendern, Schlittschuhfahren oder leckere Reibekuchen essen. Die ersten Weihnachtsmärkte öffnen bereits ab dem 10. November in Nordrhein-Westfalen. Wer nach besonderen Weihnachtsmärkten in NRW sucht, findet zum Beispiel einen historischen Markt in Bad Münstereifel oder den internationalen Weihnachtsmarkt in Essen – einer der schönsten in Deutschland. 24RHEIN zeigt, welche Weihnachtsmärkte 2022 in NRW stattfinden.

Weihnachtsmärkte in NRW: Termine im Überblick (Auswahl)

Aachen: Freitag, 18. November, bis Freitag, 23. Dezember

Freitag, 18. November, bis Freitag, 23. Dezember Ahlen: Freitag, 2. Dezember, bis Dienstag, 13. Dezember

Freitag, 2. Dezember, bis Dienstag, 13. Dezember Bergisch Gladbach: Montag, 21. November, bis Samstag, 24. Dezember

Montag, 21. November, bis Samstag, 24. Dezember Bergisch Gladbach am Schloss Bensberg: Freitag, 9. Dezember, bis Sonntag, 11. Dezember

Freitag, 9. Dezember, bis Sonntag, 11. Dezember Bielefeld: Montag, 21. November, bis Freitag, 30. Dezember

Montag, 21. November, bis Freitag, 30. Dezember Bocholt: Freitag, 25. November, bis Mittwoch, 21. Dezember

Freitag, 25. November, bis Mittwoch, 21. Dezember Bochum: Donnerstag, 17. No­vem­ber, bis Freitag, 23. De­zem­ber

Donnerstag, 17. No­vem­ber, bis Freitag, 23. De­zem­ber Bonn: Freitag, 18. No­vem­ber, bis Freitag, 23. De­zem­ber

Freitag, 18. No­vem­ber, bis Freitag, 23. De­zem­ber Bonn, Bad Godesberg: Dienstag, 22. No­vem­ber, bis Donnerstag, 22. De­zem­ber

Dienstag, 22. No­vem­ber, bis Donnerstag, 22. De­zem­ber Brühl: Dienstag, 22. No­vem­ber, bis Samstag, 24. De­zem­ber

Dienstag, 22. No­vem­ber, bis Samstag, 24. De­zem­ber Brühl, Wintertraum im Phantasialand: Samstag, 19. No­vem­ber 2022 bis Sonntag, 29. Ja­nu­ar 2023

Samstag, 19. No­vem­ber 2022 bis Sonntag, 29. Ja­nu­ar 2023 Dortmund: Donnerstag, 17. No­vem­ber bis Freitag, 30. De­zem­ber

Donnerstag, 17. No­vem­ber bis Freitag, 30. De­zem­ber Duisburg: Donnerstag, 10. No­vem­ber bis Freitag, 30. De­zem­ber

Donnerstag, 10. No­vem­ber bis Freitag, 30. De­zem­ber Düren: Donnerstag, 17. No­vem­ber bis Freitag, 30. De­zem­ber

Donnerstag, 17. No­vem­ber bis Freitag, 30. De­zem­ber Düsseldorf : Donnerstag, 17. No­vem­ber bis Freitag, 30. De­zem­ber

: Donnerstag, 17. No­vem­ber bis Freitag, 30. De­zem­ber Düsseldorf, Schloss Benrath : Freitag, 18. No­vem­ber bis Sonntag, 18. De­zem­ber

: Freitag, 18. No­vem­ber bis Sonntag, 18. De­zem­ber Essen: Samstag, 12. No­vem­ber bis Freitag, 23. De­zem­ber

Samstag, 12. No­vem­ber bis Freitag, 23. De­zem­ber Hagen: Freitag, 18. No­vem­ber, bis Freitag, 30. De­zem­ber

Freitag, 18. No­vem­ber, bis Freitag, 30. De­zem­ber Hamm: Montag, 21. No­vem­ber bis Freitag, 30. De­zem­ber

Montag, 21. No­vem­ber bis Freitag, 30. De­zem­ber Herne: Donnerstag, 17. No­vem­ber bis Freitag, 23. De­zem­ber

Donnerstag, 17. No­vem­ber bis Freitag, 23. De­zem­ber Weihnachtsmärkte in Köln: Dom, Neumarkt, Rudolfplatz, Heumarkt

Dom, Neumarkt, Rudolfplatz, Heumarkt Krefeld: Donnerstag, 17. No­vem­ber bis Freitag, 23. De­zem­ber

Donnerstag, 17. No­vem­ber bis Freitag, 23. De­zem­ber Leverkusen: Donnerstag, 17. No­vem­ber bis Freitag, 30. De­zem­ber

Donnerstag, 17. No­vem­ber bis Freitag, 30. De­zem­ber Mettmann: Freitag, 25. No­vem­ber bis Sonntag, 11. De­zem­ber

Freitag, 25. No­vem­ber bis Sonntag, 11. De­zem­ber Oberhausen: Freitag, 11. No­vem­ber bis Donnerstag, 22. De­zem­ber

Freitag, 11. No­vem­ber bis Donnerstag, 22. De­zem­ber Siegburg: Samstag, 19. No­vem­ber bis Donnerstag, 22. De­zem­ber

Samstag, 19. No­vem­ber bis Donnerstag, 22. De­zem­ber Solingen: Freitag, 25. No­vem­ber bis Sonntag, 18. De­zem­ber

Freitag, 25. No­vem­ber bis Sonntag, 18. De­zem­ber Wuppertal: Montag, 21. No­vem­ber bis Freitag, 23. De­zem­ber

Weihnachtsmärkte in NRW 2022: Köln

+ Vom höchsten Weihnachtsmarkt Kölns sieht man auch den beleuchteten Kölner Dom. © Thomas Ramsauer/Imago

Auch in diesem Jahr gibt es in Köln wieder unzählige Weihnachtsmärkte: ob klassisch am Kölner Dom, am Heumarkt oder am Rudolfplatz oder außergewöhnlich über den Dächern von Köln. Sogar am Kölner Zoo wird ein kleiner Weihnachtsmarkt veranstaltet.

(spo)

Rubriklistenbild: © Christoph Hardt/imago