Einige Weihnachtsmärkte sind auch nach Weihnachten noch geöffnet

In NRW

Weihnachten steht vor der Tür und damit auch die letzten Tage vieler Weihnachtsmärkte. Wo es auch noch nach Weihnachten Glühwein gibt, im Überblick.

Köln – Für viele gehört ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt in der Adventszeit dazu. Einen warmen Glühwein trinken, nach besonderen Geschenken schauen und leckere Crêpes und Reibekuchen essen. Doch das wird nicht mehr lange möglich sein, denn viele Weihnachtsmärkte in NRW schließen am Freitag, 23. Dezember.

Für diejenigen, die sich auch noch nach den Feiertagen mit Freunden und Familie auf einen Glühwein oder Kinderpunsch treffen möchten, gibt es einen Überblick zu den Weihnachtsmärkten in Nordrhein-Westfalen, die länger geöffnet haben. Unter anderem haben die Weihnachtsmärkte in Düsseldorf bis zum 30. Dezember ihre Tore offen.

Weihnachtsmärkte, die auch nach Weihnachten geöffnet haben

Weihnachtsmarkt am Heumarkt in Köln bis 8. Januar 2023 geöffnet

+ Vom 21. November bis zum 8. Januar 2023 können Besucher des Weihnachtsmarkts am Heumarkt noch Glühwein trinken. © Jochen Tack/imago

Weihnachtsmärkte in Düsseldorf bis Ende Dezember geöffnet

+ In Düsseldorf gibt es gleich sechs Weihnachtsmärkte in der Innenstadt. © Michael Gstettenbauer/imago

Öffnungszeiten: Bis Freitag, 30. Dezember 2022

Bis Freitag, 30. Dezember 2022 Wo? Düsseldorfer Innenstadt

Düsseldorfer Innenstadt Öffnungszeiten? Sonntag bis Donnerstag 11 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 21 Uhr, Heiligabend 11 bis 15 Uhr, 2. Weihnachtstag 14 bis 20 Uhr

Sonntag bis Donnerstag 11 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 21 Uhr, Heiligabend 11 bis 15 Uhr, 2. Weihnachtstag 14 bis 20 Uhr Standorte? Düsseldorfer Innenstadt (Rathaus, Schadowplatz, Schadowstraße, Königsallee, Marktplatz, Marktstraße, Gustaf-Gründgens-Platz)

Düsseldorfer Innenstadt (Rathaus, Schadowplatz, Schadowstraße, Königsallee, Marktplatz, Marktstraße, Gustaf-Gründgens-Platz) Anfahrt? Mit der RE1 bis Düsseldorf Hauptbahnhof

Glühwein nach Weihnachten: Öffnungszeiten des Weihnachtsmarkts in Dortmund

+ Noch bis zum 30. Dezember kann man auf dem Weihnachtsmarkt in Dortmund den größten Weihnachtsbaum der Welt bestaunen (Archivbild). © Peter Schickert

Öffnungszeiten: Bis Freitag, 30. Dezember 2022

Bis Freitag, 30. Dezember 2022 Wo? Innenstadt Dortmund: Alter Markt, Hansaplatz, Katharinentor, Kleppingstraße, Petrikirche, Platz von Leeds, Platz von Netanya, Reinoldikirche und Willy-Brandt-Platz

Innenstadt Dortmund: Alter Markt, Hansaplatz, Katharinentor, Kleppingstraße, Petrikirche, Platz von Leeds, Platz von Netanya, Reinoldikirche und Willy-Brandt-Platz Öffnungszeiten? Montag bis Donnerstag 11 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 22 Uhr, Sonntag 12 bis 21 Uhr

Montag bis Donnerstag 11 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 22 Uhr, Sonntag 12 bis 21 Uhr Anfahrt? Mit der RE6 bis Dortmund Hauptbahnhof

Cranger Weihnachtszauber in Herne bis Ende Dezember geöffnet

+ Der Cranger Weihnachtszauber hat den perfekten Mix aus Weihnachtsmarkt und Kirmes. Noch bis zum 30. Dezember kann die Weihnachtskirmes in Herne besucht werden. (Archivbild) © S. Ziese/imago

Öffnunsgzeiten: Bis Freitag, 30. Dezember 2022

Bis Freitag, 30. Dezember 2022 Wo? An der Cranger Kirche, 44653 Herne

An der Cranger Kirche, 44653 Herne Eintritt? Zwei Euro

Zwei Euro Öffnungszeiten? Montag bis Freitag 14 bis 21:45 Uhr, Samstag und Sonntag 12 bis 21:45 Uhr, Heiligabend und 1. Weihnachtstag geschlossen

Montag bis Freitag 14 bis 21:45 Uhr, Samstag und Sonntag 12 bis 21:45 Uhr, Heiligabend und 1. Weihnachtstag geschlossen Anfahrt? Mit der RE42 bis Herne Wanne-Eickel Hbf, von da mit der Buslinie 342 bis Fred-Endrikat-Straße

Weihnachtsmarkt in Bad Münstereifel bis Ende Dezember geöffnet

Öffnungszeiten: Bis Freitag, 30. Dezember 2022

Bis Freitag, 30. Dezember 2022 Wo? Orchheimer Str. 39-21, 53902 Bad Münstereifel (Kreis Euskirchen)

Orchheimer Str. 39-21, 53902 Bad Münstereifel (Kreis Euskirchen) Öffnungszeiten? Montag bis Donnerstag 13 bis 19 Uhr, Freitag bis Sonntag 11 bis 20 Uhr

Montag bis Donnerstag 13 bis 19 Uhr, Freitag bis Sonntag 11 bis 20 Uhr Anfahrt? Mit RB26 bis Hürth Kalscheuren, von da mit der RB24 bis Euskirchen, dann die Buslinie 801 bis Bad Münstereifel nehmen

Und wer sich fragt, wie die Supermärkte in NRW an Weihnachten und Silvester offen haben, findet hier einen Überblick.

