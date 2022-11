Die schönsten NRW-Weihnachtsmärkte 2022 – RUHR24 gibt 8 Tipps

Weihnachtsmarkt-Ratgeber

Die zahllosen Weihnachtsmärkte in NRW laden auch in diesem Jahr wieder zum gemütlichem Beisammensein ein. Der RUHR24-Guide hilft bei der Suche.

NRW – Auch in diesem Jahr öffnen zahllose Weihnachtsmärkte in NRW ihre Pforten für all jene, die auf der Suche nach Speis und Trank sowie netten Geschenkideen in besinnlicher Atmosphäre sind. In Großstädten haben Weihnachtsfans die Qual der Wahl, allein in Dortmund laden drei Märkte zu besinnlichem Beisammensein ein. Die folgende Übersicht kann alle Besucher bei der Suche nach dem idealen Weihnachtserlebnis unterstützen, weiß RUHR24.

Zahllose Weihnachtsmärkte in NRW laden Besucher zum Essen, Trinken und Stöbern ein

Ob traditionell, mittelalterlich oder alternativ – auf Weihnachtsmärkten kommen so gut wie alle Gäste auf ihren Geschmack. Zwar hinterlässt die aktuelle Energiekrise infolge des Ukraine-Kriegs in den leuchtenden Innenstädten ihre Spuren – so wird beispielsweise der weltberühmte Dortmunder XXL-Weihnachtsbaum 2022 kürzer erstrahlen als in den vergangenen Jahren.

Doch auch vor dem Hintergrund der Inflation und der explodierenden Strom- und Gaspreise werden wieder viele Millionen Weihnachtsfans zu den Ständen und Fahrgeschäften strömen – auch wenn die Beleuchtung mancherorts teilweise heruntergefahren werden muss. Doch welcher Weihnachtsmarkt ist für wen nun der richtige?

Energiekrise trifft auch Weihnachtsmärkte in NRW – Beleuchtung in Dortmund betroffen

Laut der Website „Urlaubstracker“ sind es in NRW besonders fünf Weihnachtsmärkte, die ihre Besucher mit einem Lichterspektakel und besonders weihnachtlich-gemütlicher Atmosphäre verzaubern. Dazu gesellen sich, neben den Märkten mit Mittelalter-Flair, auch einige Weihnachtsmärkte mit ganz besonderen Attraktionen (mehr News aus NRW auf RUHR24).

1. Kölner Weihnachtsmarkt am Kölner Dom vom 17. November bis zum 23. Dezember (Ruhetag am 20. November)

Das Flaggschiff der deutschen Weihnachtsmärkte ist zweifelsohne der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom auf dem Roncalliplatz. Rund fünf Millionen Besucher strömen jährlich in die Rheinmetropole, um sich von mehr als 100 Veranstaltungen vor dem 25 Meter hohen Weihnachtsbaum verzaubern zu lassen.

Riesiger Kölner Weihnachtsmarkt deutschlandweit beliebt – Rund 5 Millionen Besucher jährlich

Laut dem Veranstalter können sich Besucher auch in diesem Jahr auf dem „Markt der Herzen“ auf die kultige „Wimmeltasse“ freuen. Die kleinen Weihnachtsfans erwartet zudem wieder „ein kunterbuntes Kinderprogramm“.

Der Kölner Weihnachtsmarkt hat von Sonntag bis Mittwoch von 11 bis 21 Uhr, Donnerstag bis Freitag von 11 bis 22 Uhr und samstags von 10 bis 22 Uhr geöffnet.

2. Bottroper Weihnachtszauber vom 17. November bis zum 22. Dezember

Im Norden des Ruhrgebiets erstrahlt auch im Jahr 2022 wieder der Bottroper Weihnachtszauber auf dem Ernst-Wilczok-Platz. Vor dem historischen Rathaus tummeln sich die aufwändig dekorierten Holzhütten und neben abwechslungsreicher Livemusik können sich die Besucher wieder unter anderem auf eine Wichtelwerkstatt, Märchenerzähler, ein Eisstockturnier sowie ein Kinderprogramm „am Haus vom Nikolaus“ freuen.

Bottroper Weihnachtszauber bietet vielfältiges Programm für Groß und Klein

Das kleine Weihnachtsdorf ist immer von Donnerstag bis Sonntag ab jeweils 15 Uhr geöffnet. Auch von Montag, 19. Dezember, bis Mittwoch, 21. Dezember, öffnet der Bottroper Weihnachtsmarkt ab 15 Uhr seine Pforten.

3. Weihnachtsmarkt Essen vom 12. November bis zum 23. Dezember (Ruhetag am 20. November)

Wer für sein Geschenk noch Inspiration sucht und gerne fremde Kulturen kennenlernen möchte, sollte unbedingt einmal den Essener Weihnachtsmarkt besuchen. Verteilt in der ganzen City (Marktkirche, Flachsmarkt, Willy-Brandt- & Kennedy-Platz) befinden sich über 250 abwechslungsreiche Stände von internationalen Markthändlern aus 20 verschiedenen Ländern.

Essener Weihnachtsmarkt lockt mit internationalem Angebot und Lichtwochen

Ergänzt wird der riesige Weihnachtsmarkt um die Essener Lichtwochen, die die ganze Stadt zum Leuchten bringen. Wer sich das Spektakel nicht entgehen lassen will, sollte sich schon mal folgende Öffnungszeiten notieren: Sonntags bis donnerstags von 11 bis 22 Uhr sowie freitags und samstags von 11 bis 23 Uhr.

4. Weihnachtsmarkt Bonn vom 18. November bis zum 23. November (Ruhetag am 20. November)

Diejenigen, die das Weihnachtsfest kaum noch abwarten können und jeden Tag einen ungeduldigen Blick auf ihren Adventskalender werfen, sollten unbedingt einmal den Bonner Weihnachtsmarkt aufsuchen. Denn dort erwarten die Besucher nicht nur circa 170 verschiedene Stände in mittelalterlicher Atmosphäre, ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm sowie musikalische Unterhaltung, sondern auch ein visueller Adventskalender in den Fenstern des Alten Rathauses.

Auf dem Bonner Weihnachtsmarkt tauchen Besucher ins Mittelalter ein

Diejenigen, die sich das gemütliche Ambiente im Herzen der Beethoven-Stadt nicht entgehen lassen wollen, können den Bonner Weihnachtsmarkt sonntags bis donnerstags zwischen 11 und 21.30 Uhr und freitags bis samstags zwischen 11 und 22.30 Uhr besuchen.

5. Dortmunder Weihnachtsmarkt vom 17. November bis zum 30. Dezember (Ruhetage am 20. November und 25. Dezember)

Natürlich darf auch der Dortmunder Weihnachtsmarkt (u.a. am Hansaplatz, alten Markt, St. Reinoldi etc.) in der Liste der Top-Fünf nicht fehlen. Wer ein Faible für Gigantisches hat, wird den größten Weihnachtsbaum der Welt mit seinen 48.000 Lichtern kaum verfehlen können.

Größter Weihnachtsbaum der Welt schmückt auch 2022 den Dortmunder Weihnachtsmarkt

Auch wenn der Aufbau des Weihnachtsbaums in diesem Jahr erstmal nicht live per Webcam verfolgt werden kann, so bietet der traditionsreiche Dortmunder Weihnachtsmarkt seinen Gästen rund 300 Stände und selbstverständlich auch die legendären Glühweinbecher mit dem alljährlich neuen Motiv.

Der Dortmunder Weihnachtsmarkt hat von Montag bis Donnerstag von 11 bis 21 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr sowie sonntags von 12 bis 21 Uhr geöffnet. Auch an Heiligabend (24. Dezember) öffnet der Dortmunder Weihnachtsmarkt von 10 bis 14 Uhr und am 26. Dezember vom 12 bis 21 Uhr seine Pforten.

In NRW erstrahlen zahlreiche Weihnachtsmärkte – Ob auf der Cranger Krimes, in Bochum oder in Münster

RUHR24 kennt noch weitere Weihnachtsmärkte in NRW, die jeder Weihnachtsfan unbedingt einmal besucht haben sollte. Dazu zählen:

1. der Bochumer Weihnachtsmarkt auf dem Dr.-Ruer-Platz (17. November bis zum 23. Dezember, am 20. November geschlossen) mit seiner atemberaubenden, traditionsreichen Hochseilshow und der neuen „Flohmarkthütte“.

auf dem (17. November bis zum 23. Dezember, am 20. November geschlossen) mit seiner atemberaubenden, traditionsreichen Hochseilshow und der neuen „Flohmarkthütte“. 2. der Cranger Weihnachtszauber auf dem Cranger Kirmesplatz in Herne (17. November bis 30. Dezember, 24. und 25. Dezember Ruhetag) mit seinen neuen Attraktionen in diesem Jahr.

auf dem (17. November bis 30. Dezember, 24. und 25. Dezember Ruhetag) mit seinen neuen Attraktionen in diesem Jahr. 3. alle sechs Münsteraner Weihnachtsmärkte in der Innenstadt, unter anderem auf dem Pinzipalmarkt, dem Domplatz oder an der Lambertikirche – ein echtes Paradies für alle, die vom Weihnachtsflair nie genug bekommen können.

Rubriklistenbild: © Horst Galuschka/Imago