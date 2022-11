Weihnachtsbaum in Dortmund wird heute eingeschaltet – Live-Stream verfolgen

Weihnachtsmarkt 2022

Mit dem Einschalten der Lichter am Weihnachtsbaum wird der Weihnachtsmarkt in Dortmund heute offiziell eröffnet. Das Event lässt sich auch im Stream verfolgen.

Dortmund – Bereits seit einigen Tagen tummeln sich die Besucher auf dem Weihnachtsmarkt 2022 in Dortmund. Offiziell eröffnet wird er aber erst am Montag (21. November) nach Totensonntag. Heute Nachmittag werden die Lichter am größten Weihnachtsbaum der Welt eingeschaltet. Dazu gibt es einen Livestream.

Beleuchtung am Rekord-Weihnachtsbaum in Dortmund wird heute eingeschaltet

Es ist jedes Jahr ein Event, wenn die Beleuchtung am großen Weihnachtsbaum auf dem Hansaplatz in Dortmund eingeschaltet wird. Damit bekommt die Weihnachtsstadt auch in diesem Jahr ihr Wahrzeichen, das tausendfach fotografiert wird.

Einige Änderungen beim Weihnachtsbaum in Dortmund gibt es 2022 allerdings. So besteht er etwa aus nur 1.200 Rotfichten, die dafür aber größer sind.

Wer ein tolles Selfie vor der Rekord-Tanne schießen will, muss sich allerdings ranhalten. Denn wegen der Energiekrise wird die Beleuchtung am Weihnachtsbaum nur zwischen 15 und 23 Uhr eingeschaltet.

Weihnachtsmarkt Dortmund 2022: Diese Persönlichkeiten kommen zur Eröffnung der Weihnachtsstadt

Die Eröffnung des Weihnachtsmarkts in Dortmund startet gegen 17.40 Uhr und wird von Karin Niemeyer moderiert. Dazu sind auch in diesem Jahr wieder einige Persönlichkeiten eingeladen:

Thomas Westphal (Oberbürgermeister von Dortmund)

(Oberbürgermeister von Dortmund) Patrick Arens (Vorsitzender Schaustellerverein Rote Erde)

(Vorsitzender Schaustellerverein Rote Erde) Heike Marzen (Geschäftsführerin Wirtschaftsförderung Dortmund)

(Geschäftsführerin Wirtschaftsförderung Dortmund) Linus Bruhn (Sänger)

(Sänger) Dori Rindle (Ganesh Nepalhilfe)

Der Sänger Linus Bruhn aus Hamburg sang 2015 bei „The Voice of Germany“ und wird zu Eröffnung der Weihnachtsstadt Dortmund seine neue Single vorstellen.

+ Der Dortmunder Weihnachtsmarkt hat eine neue Webcam. © snowfieldphotography/Imago

Live-Stream der Eröffnung des Weihnachtsmarkts Dortmund 2022 und einschalten der Beleuchtung am Baum

Anschließend soll gegen 18 Uhr feierlich die Beleuchtung am weltgrößten Weihnachtsbaum eingeschaltet werden. Der Baum auf dem Hansaplatz ist 45 Meter hoch, wiegt 40.000 Kilogramm und ist mit 48.000 Leuchten sowie 20 Kerzen geschmückt.

Hier das Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung in Dortmund 2022 im Live-Stream sehen:

Die Veranstalter rechnen offenbar mit großen Andrang. Auf Facebook schreiben sie am Sonntag, dass die Eröffnung des Weihnachtsmarkts auf einer Leinwand an der Hansastraße übertragen wird. Während kaum jemand die WM in Katar verfolgt, bietet Dortmund parallel quasi ein Public Viewing auf dem Weihnachtsmarkt an.

Auch neben der Beleuchtung am Baum sind in der ganzen Innenstadt von Dortmund besondere Leuchtmotive zu sehen. Sie sollen laut Veranstalter den Wandel vom Kohlenpott zur Industriestadt illustrieren.

Webcam zeigt Beleuchtung am Weihnachtsbaum in Dortmund

Das Aus der altgedienten Webcam am Hansaplatz hat bei Exil-Dortmundern für einen Aufschrei gesorgt. Denn bislang hatten rund 4,5 Millionen Menschen im Internet einen Blick auf den Weihnachtsmarkt in Dortmund geworfen.

Vor allem beim Einschalten der Beleuchtung am Weihnachtsbaum war der Stream beliebt. Seit Mitte November gibt es jedoch eine neue Webcam mit Blick auf den Weihnachtsmarkt Dortmund.

Hier den Live-Stream der Webcam am Hansaplatz verfolgen:

Eröffnung und Öffnungszeiten des Weihnachtsmarkts in Dortmund 2022

Nach der offiziellen Eröffnung können Besucher noch bis zum 30. Dezember 2022 über den Weihnachtsmarkt in Dortmund schlendern.

Öffnungszeiten des Weihnachtsmarkts 2022 in Dortmund:

Montag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr

11 bis 21 Uhr Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr

11 bis 22 Uhr Sonntag: 12 bis 21 Uhr

Geschlossen ist der Weihnachtsmarkt nur noch einmal, am 1. Weihnachtsfeiertag (25. Dezember 2022).

