Wassergraben, PKW-Rückbank, Polizeiwache – Kälbchen auf großer Reise

Geilenkirchen im Kreis Heinsberg

+ © Polizei Heinsberg Das Kälbchen wurde in einem PKW zur Polizeiwache gefahren. © Polizei Heinsberg

Die Polizei in Geilenkirchen (NRW) hatte einen ungewöhnlichen Einsatz. Ein Mann fuhr mit seinem Auto an der Wache vor. Auf seinem Rücksitz: ein Kälbchen.

Geilenkirchen – Ein kurioser Vorfall beschäftigte die Polizei in Geilenkirchen (Kreis Heinsberg in NRW) am vergangenen Freitag (1. September). Ein Mann betrat die Polizeiwache und sagte den Beamten vor Ort, dass in seinem Auto ein Kälbchen säße. Und tatsächlich: Als sich die Polizisten selbst davon überzeugen wollten, fanden sie ein Kalb auf der Rückbank des PKWs vor.

Mann fand Kälbchen hilflos in Wassergraben

„Der Mann gab an, in der Nähe des Loherhofs das hilflose Tier in einem Wassergraben gefunden zu haben“, berichtet die Polizei am Montagmorgen. Das Kälbchen habe sich demnach nicht selbstständig aus dem Wassergraben befreien können. Also rettete der Mann das Jungtier aus seiner misslichen Lage. Das Problem: Vor Ort konnte er keinen Besitzer ausfindig machen. Also lud er das Kälbchen kurzerhand auf die Rückbank seines Autos und fuhr zu einer nahegelegenen Polizeiwache.

Dort konnten die Beamten vor Ort nach einiger Zeit die Herkunft des Kälbchens klären. „Die Kollegen und der Retter des Kälbchens suchten daraufhin den Besitzer auf und übergaben den kleinen Ausreißer“, so die Polizei. (bs/ots)