Wasser in Dortmunder Park färbt sich plötzlich Türkis: „Muss das so?“

Im Revierpark Wischlingen hat sich das Wasser im See plötzlich verfärbt. Schuld war offenbar ein Fehler nach einem Festival.

Dortmund – Ein Missgeschick im Revierpark Wischlingen in Dortmund hat am Wochenende sichtbare Folgen gehabt: Nach dem Festival „Dortmund Olé“ wunderten sich Spaziergänger im Park am Sonntag (6. August) über die türkise Farbe im See. Mittlerweile gibt es eine Erklärung dafür, weiß RUHR24.

Wasser im Revierpark Dortmund färbt sich türkis: Fehler bei Toiletten-Leerung

Offenbar wurde das Abwasser der mobilen Toiletten am Sonntag nach dem Festival versehentlich in den See geleitet. Durch die darin enthaltenen Chemikalien färbte sich ein kleiner Teil des Sees inmitten des Revierparks plötzlich türkis (alle News zu Freizeit in Dortmund auf RUHR24 lesen).

Passanten hatten die Verfärbung bemerkt und sich auch in einem Beitrag auf Facebook gewundert: „Muss das so aussehen, oder hat da wer Farbe reingekippt?“, schrieb eine Dortmunderin. Kurze Zeit später ist klar: Rund 4000 Liter Kot, Urin und Chemikalien waren in den See gelaufen, berichten die Ruhr Nachrichten.

Wasser in Dortmund färbt sich türkis: „Keine Umweltbeeinträchtigungen“ im Revierpark Wischlingen

Auf Anfrage bestätigt Parkleiter Jörg Römer den Vorfall: „Das ist ein sehr unglücklicher Fehler“, der vorher noch nie passiert sei. Die türkise Verfärbung sei anschließend jedoch nur auf einer Fläche von rund 20 Quadratmetern zu sehen gewesen, der See im Revierpark Wischlingen sei jedoch 30.000 Quadratmeter groß.

+ Im Revierpark Wischlingen in Dortmund färbte sich das Wasser türkis. © Alexandra Hain

Bei den eingeleiteten Chemikalien handele es sich um einen „nachweislich biologisch abbaubaren Stoff“, sagt Römer. „Es ist zu keinen Umweltbeeinträchtigungen gekommen.“

Sicherheitshalber prüft das Umweltamt der Stadt Dortmund dennoch, ob Fäkalien und Chemikalien den See verschmutzt haben. Entsprechende Wasserproben sollen nun im Labor analysiert werden, sagte ein Sprecher der Stadt am Mittwoch (9. August) gegenüber RUHR24. Das Ergebnis wird in rund zwei Wochen erwartet.

Rubriklistenbild: © Alexandra Hain