Vorwürfe gegen „Jagd und Hund“: Stadt Dortmund löst altes Versprechen ein

Die Stadt Dortmund muss sich immer wieder mit Problemen rund um die Messe „Jagd und Hund“ auseinandersetzen. Nun könnte eine neue Expertin helfen.

Dortmund – Jahr für Jahr sorgt die Messe „Jagd und Hund“ in den Dortmunder Westfalenhallen für Diskussionen. Anfang 2023 standen wieder die umstrittenen Jagdreisen im Fokus der Debatten. Nun reagiert die Stadt Dortmund auf die Tierschutzbedenken und löst damit ein altes Versprechen ein, wie RUHR24 erfuhr.

Stadt Dortmund löst altes Versprechen ein – Tierschutzbeauftragte könnte sich auch um Jagdreisen kümmern

Erst vor wenigen Wochen war ein Undercover-Video aus den Westfalenhallen aufgetaucht, das verstörende Szenen zeigt. Darin ist zu sehen, wie auf der Messe eine Jagdreise beworben wird, bei der auch Kinder ans Gewehr dürfen. Um sich mit solchen, aber auch anderen Tierschutz relevanten Themen auseinandersetzen zu können, hat die Stadt Dortmund nun erstmals einen eigenen Posten geschaffen.

Als neue Tierschutzbeauftragte soll Tierärztin Dr. Katharina Kalka helfen, den „Tierschutz in Vereinen und im Privatbereich zu verbessern“. So die Stadt Dortmund auf ihrer Homepage. Der Rat hatte das Ehrenamt bereits 2021 beschlossen, doch erst in diesem Jahr wurde es umgesetzt.

Aktuell macht die Tierärztin ein Veterinärreferendariat beim Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) in Recklinghausen. Ihr Ziel: Amtstierärztin werden, „um viele Tierleiden auf einen Schlag zu verbessern“, wie sie selbst sagt.

Neue Tierschutzbeauftragte in Dortmund könnte Wahlversprechen einlösen

Doch welche Aufgaben übernimmt sie in ihrer neuen Position als Tierschutzbeauftragte? „Sie wird Initiativen, Projekte und Konzepte zur Verbesserung des Tierschutzes entwickeln und Stellung zu tierschutzrelevanten Fragen nehmen“, so die Stadt Dortmund (mehr Dortmund-News bei RUHR24).

Dabei soll sie ein Bindeglied zwischen Bürgern, Tierschutzorganisationen und der Politik sein. Konkret bestehe ihre Aufgabe darin, Brücken zu bauen. Auch eine Zusammenarbeit mit der NRW-Landestierschutzbeauftragten steht auf dem Plan. Ein „Runder Tisch Tierschutz“ soll sie dabei unterstützen, Strukturen zu schaffen. Hierzu sind laut der Stadt Dortmund alle Ehrenamtlichen aus Dortmund eingeladen.

+ Schon Wahljahr 2020 hatte Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD) sich für eine Ethikkommission ausgesprochen. © marco stepniak/Imago

Bereits in seinem Wahljahr 2020 hatte Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD) damit geworben, eine Ethikkommission einzuberufen, um Jagdreisen auf den Prüfstand zu stellen. Ob dies nun mit der neuen Tierschutzbeauftragten erfüllt wird, bleibt abzuwarten. Laut der Stadt Dortmund ist sie bereits seit Anfang des Jahres im Amt – war bisher aber vor allem mit dem Einstieg in die neue Tätigkeit beschäftigt.

