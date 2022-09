Flughafen Köln/Bonn: Sicherheitskontrolle, Wartezeiten, Check-in – alle Infos

Vorabend Check-in möglich

Am Flughafen Köln/Bonn drohen in den NRW-Herbstferien längere Wartezeiten. Alle Infos zu Check-In, Sicherheitskontrolle und Vorabend Check-In im Überblick.

Köln – Zwei Jahre lang war teilweise wenig los an den Flughäfen in NRW. Schließlich flogen während der Corona-Pandemie auch nur wenige Flüge ins Ausland, Reisen waren selten. Doch seit dem Sommer 2022 hat sich die Lage wieder komplett geändert. Seitdem kommt es am Flughafen Köln/Bonn immer wieder zu langen Wartezeiten. Was muss man beachten, wenn man vom Airport in Köln abfliegt?

Herbstferien: Flughafen Köln/Bonn – aktuelle Infos Anfang Oktober starten die Herbstferien in NRW. Aufgrund eines Passagier-Ansturms drohen am Flughafen Köln/Bonn wieder längere Wartezeiten. 24RHEIN zeigt, was Reisende am Flughafen Köln/Bonn beachten müssen.

Check-in und Sicherheitskontrolle am Flughafen Köln/Bonn: Das sollten Reisende beachten

+ Am Flughafen Köln/Bonn ist es vor allen an Wochenenden ziemlich voll. (Archivbild) © Federico Gambarini/dpa

Die gestiegenen Passagierzahlen führen zu langen Schlangen am Flughafen Köln/Bonn. „Besonders in verkehrsreichen Zeiten kann es deshalb zu längeren Wartezeiten kommen“, heißt es vom Flughafen. Passagiere sollen deshalb bereits mindestens zweieinhalb bis drei Stunden vor Abflug am Flughafen sein, rät der Flughafen. Zudem gibt es aktuell keine Fast Lane.

Wichtig dabei: man sollte unbedingt die Zeit für Check-in, die Sicherheitskontrollen und die Suche nach dem richtigen Gate einkalkulieren. Da sich die Abflug-Gates kurzfristig ändern können, sollten Passagiere auf die Durchsagen achten und die Anzeigen beobachten.

Flughafen Köln/Bonn – aktuelle Situation Auf der Website des Flughafens Köln/Bonn gibt es immer die aktuellen Informationen zur Lage sowie Hinweise zum Verhalten für Reisende. Der Flughafen Köln/Bonn bittet aktuell, „planen Sie ausreichen Zeit ein“. Die Empfehlung: Passieren sollten mindestens gute 2,5 Stunden mehr Zeit einrechnen. (Stand: 27. September, Quelle: Flughafen Köln/Bonn)

Tipps für Flughafen Köln/Bonn: Wie kommt man schnell durch die Sicherheitskontrolle?

Möglichst keine Flüssigkeiten mitnehmen (Limit pro Behälter: 100 ml)

Elektronische Geräte oben ins Handgepäck packen

Kleine Gegenstände aus Hosentaschen zum Handgepäck legen

Der Flughafen Köln/Bonn hat einige Tipps parat, wie man unkompliziert und schnell durch die Sicherheitskontrollen kommt. Kleine Gegenstände wie Uhren, Schlüssel und Portemonnaie sollten schon vor Beginn der Kontrollen im Gepäck oder der Jackentasche verschwinden. Getränkeflaschen sollten bestenfalls leer sein – oder überhaupt nicht mitgenommen werden. Wer trotzdem Flüssigkeiten mitnehmen muss, kann sich einen dafür vorgesehenen Beutel an einem Automaten vor dem Kontrollbereich ziehen. Das Limit pro Behälter: 100 Milliliter.

Um die Kontrollen noch weiter zu vereinfachen, kann man schon beim Packen des Gepäcks elektronische Geräte wie Tablets und Laptops möglichst oben verstauen. Bei der Kontrolle werden nämlich technische Geräte aus dem Handgepäck für eine Überprüfung genommen. So erspart man dem Sicherheitspersonal und sich selbst das Wühlen in Taschen und Rucksäcken. Die Jacke beziehungsweise den Mantel sollte man separat vom Gepäck in eine der Wannen legen, die für die Durchleuchtung verwendet werden.

Flughafen Köln/Bonn: Wie funktioniert der Online-Check-in?

Online-Check-in am Flughafen Köln/Bonn:

Eurowings: 72 Stunden vor Abflug (außer bei Eurowings Discover, dann 23 Stunden)

72 Stunden vor Abflug (außer bei Eurowings Discover, dann 23 Stunden) EasyJet: 30 Tage vor Abflug

30 Tage vor Abflug RyanAir: 60 Tage vor Abflug

Bei manchen Airlines ist auch ein Check-in von zu Hause aus möglich. Das spart zum einen Zeit – und natürlich auch Nerven. Zudem können Passagiere gegen einen Aufpreis zudem den besten Sitzplatz an Bord für sich selbst und die jeweiligen Mitreisenden aussuchen.

Eurowings: Wie funktioniert die Vorabend Check-in in Köln?

Vorabend Check-in: Eurowings

Schalter 118

Öffnungszeiten: 18 bis 20 Uhr

Besonders stressfrei wird die Reise vom Flughafen Köln/Bonn, wenn man gar kein Gepäck mehr abgeben muss. Dafür bietet Eurowings eine einfache Lösung an: Schon am Vorabend das Gepäck abgeben, um am Tag der Abreise eine Sorge weniger zu haben. In Köln/Bonn ist der Vorabend Check-in für alle Flüge bis 12 Uhr am nächsten Tag möglich. Schalter 118 ist für den Vorabend Check-in von 18 bis 20 Uhr geöffnet. Eurowings empfiehlt zudem, schon vor der Gepäckabgabe den Online-Check-in genutzt zu haben.

Eurowings, Ryanair, Lufthansa: Diese Airlines fliegen ab Köln/Bonn

Wo parkt man am besten am Flughafen Köln/Bonn?

12.500 Parkplätze gibt es am Flughafen Köln/Bonn, verteilt auf drei Parkhäuser. Der Flughafen empfiehlt eine Reservierung 24 Stunden vor Parkbeginn. Zu beachten: Die Mindestparkdauer für eine Reservierung beträgt 48 Stunden. Wer keinen Parkplatz reserviert hat, kann sich über das Parkleitsystem über freie Plätze informieren.

Parkhaus 1 (P1): am Terminal 1

Parkhaus 2 (P2): am Terminal 2

Parkhaus 3 (P3): ca. 350 Meter Gehweg zum Terminal 2

Parkplatz Nord (geeignet für Pkw mit Übergröße): ca. 150 Meter Gehweg zum Terminal 2

Wer mit dem Motorrad zum Flughafen Köln/Bonn reist, kann im Parkhaus 2, auf der Ebene 4 im Sektor D parken. Allerdings sollten Motorradfahrer beachten, nicht regulär durch die Schranke zu fahren, sondern über die Sprechfunktion an der Einfahrt Kontakt zu den Parkhausmitarbeitern aufzunehmen. So kommt man auch auf den Sicherheitsbereich für Motorräder.

Wie erreicht man den Flughafen Köln/Bonn mit Bus und Bahn?

Wer mit dem ICE an den Flughafen Köln/Bonn anreist, landet bereits in der Mitte des Flughafens. Aus Köln fährt man mit der KVB-Linie 7 zum Porz Markt und anschließend weiter mit der Buslinie 161 zum Flughafen. Alternativ ist eine Anreise mit der RB27 oder der S19 möglich. Aus der anderen Richtung erreicht man den Flughafen Köln/Bonn unter anderem über den Hauptbahnhof Bonn. Von dort fährt die Schnellbuslinie 60 mit nur wenigen Zwischenhalten zum Flughafen Köln/Bonn. (spr)

