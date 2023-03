„Gestiegener Kostendruck“: Vodafone streicht 1300 Stellen in Deutschland

Auch 400 neue Stellen entstehen

Paukenschlag bei Vodafone Deutschland: Der Telekommunikationsanbieter wird 1300 Vollzeitstellen abbauen. Durch die Neuausrichtungen kommen aber auch neue hinzu.

Düsseldorf – Die Inflation trifft auch Vodafone. Der Telekommunikationsanbieter wird im Zuge einer Neuausrichtung 1300 Vollzeitstellen in Deutschland streichen, das teilte das Unternehmen am Mittwochabend (29. März) mit. Davon seien vor allem das Management, Doppelfunktionen und Bereiche ohne direkten Kundenkontakt betroffen. Vodafone wappnet sich damit laut eigenen Angaben „gegen den weltweit gestiegenen Kostendruck, vor allem im Bereich Energie und Komponenten“. Parallel sollen aber auch rund 400 neue Stellen „in kundennahen Bereichen“ aufgebaut werden.

Vodafone streicht Stellen: Wo jetzt neue Arbeitsplätze entstehen sollen

+ Vodafone Deutschland hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf. © Federico Gambarini/dpa

Die neuen Stellen möchte Vodafone in den Bereichen Technik, Netzausbau und Großkunden-Projekten schaffen. Effektiv werden somit letztlich 900 Stellen ersatzlos gestrichen. „Wenn wir unsere Ambitionen finanzieren wollen, müssen wir diesen schmerzhaften Schritt gehen“, sagte Deutschlandchef Philippe Rogge gegenüber dem Handelsblatt. Er ist auch Mitglied des Konzernvorstandes in London. In Deutschland hat Vodafone derzeit rund 14.230 Vollzeitstellen. Zuletzt wurde unter anderem auch bei Ford in Köln ein massiver Stellenabau anfgekündigt, wie 24RHEIN berichtet.

Stellenabbau bei Vodafone: Konzern kämpft mit sinkenden Umsätzen

Der Vodafone-Konzern hat seit geraumer Zeit mit einem Umsatzrückgang zu kämpfen. Auch der mit Abstand wichtigste Markt Deutschland musste dabei Federn lassen. Im dritten Geschäftsquartal 2022 (bis Ende Dezember) gelang es den Düsseldorfern, lediglich 8000 neue Mobilfunkverträge nach Abzug von Kündigungen an Land zu ziehen. Bei DSL und Kabel verlor Vodafone Deutschland Kunden. (os mit dpa)

