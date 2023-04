Verkaufsoffener Sonntag in NRW: Am 2. April öffnen in vielen Städten die Geschäfte

Überblick

Zum Start der Osterferien finden am 2. April in vielen Städten in Nordrhein-Westfalen verkaufsoffene Sonntage statt. Wir geben einen Überblick, wo Sie einkaufen können.

Hamm - Nach dem Winter sprießen die ersten Blumen in Nordrhein-Westfalen – und auch die Innenstädte blühen auf. Wie bereits am Sonntag, 26. März, findet auch am 2. April 2023 wieder an vielen Orten ein verkaufsoffener Sonntag statt. Wer Lust auf Shopping ohne Alltagsstress hat, dem bieten sich zahlreiche Möglichkeiten. Wo an diesem Wochenende ein verkaufsoffener Sonntag stattfindet, fasst wa.de zusammen.

Bundesland Nordrhein-Westfalen Hauptstadt Düsseldorf Einwohner 17,9 Millionen

Verkaufsoffener Sonntag in NRW: In vielen Städten öffnen am 2. April die Geschäfte

Es gibt keine Region von NRW, in der es am letzten Wochenende vor den Ostertagen keinen verkaufsoffenen Sonntag gibt. Die meisten von ihnen sind mit Events verbunden - beliebtes Thema: der Frühling. Nur Xanten ist mit seinem Ostermarkt am 2. April seiner Zeit voraus.

In Bielefeld-Mitte wird es am 2. April voll. Dort zieht von 13 bis 18 Uhr das Straßenkunst-Festival „Hut ab“ die Menschen mit Artistik und Clownerie in die Innenstadt – und in die Geschäfte. Am westlichen Rand von NRW setzt Heinsberg ebenfalls auf ein besonderes Flair: Bei der ersten „Festa Portuguesa“ geht es um portugiesische Kultur - mit Musik, Tanz, Speisen. Und geöffneten Geschäften ringsherum. Beim Kunsthandwerker-Festival in der Innenstadt von Duisburg gibt es 120 Stände mit Anbietern aus der ganzen Welt. Am Sonntag ist in Duisburg verkaufsoffen.

In Werl (Kreis Soest) wird in der „Autofrühling“ gefeiert, berichtet soester-anzeiger.de. Am 2. April präsentieren die heimischen Autohäuser ihre neuesten Modelle auf dem Marktplatz. Gut 100 Fahrzeuge sollen zu sehen sein. Im benachbarten Unna lädt am Wochenende der Westfalenmarkt zum Stöbern ein. Wie jedes Jahr steht das Mittelalter bei den Ständen im Fokus. Die Geschäfte haben in der Innenstadt haben am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Überblick: Verkaufsoffener Sonntag am 2. April in NRW

Unser Überblick zeigt, in welchen Städten von NRW am Sonntag, 2. April 2023, die Geschäfte öffnen*. In der Regel ist Shopping in der Zeit von 13 bis 18 Uhr möglich.

Bielefeld (Straßenkunstfestival Hut ab!)

Detmold (Frühlingsfest mit Kirmes und Einkaufssonntag)

Dinslaken (Fahrradfrühling)

Duisburg (Kunsthandwerker-Festival)

Düren (Frühlingsfest mit Trödelmarkt)

Essen-Altenessen (Frühlingsfest)

Gelsenkirchen (Blumen- & Gartenmarkt)

Haltern am See

Heinsberg (Festa Portuguesa)

Herdecke (Frühlingsfest)

Höxter (Höxteraner Frühling)

Lennestadt-Altenhundem (13.00 bis 18.00)

Lippstadt (Lippstädter Lenz)

Minden (Frühlingserwachen)

Moers (Moerser Frühling)

Schmallenberg (Frühlingseinkauf)

Solingen-Oligs (Frühlingserwachen)

Unna (Westfalenmarkt)

Vreden (Heimattag „Vreden fietst“)

Wesel (Frühlingsfest)

Werl (Autofrühling)

Winterberg

Xanten (Ostermarkt)

*ohne Gewähr und Garantie auf Vollständigkeit. Prüfen Sie lieber vorher, ob es wirklich einen verkaufsoffenen Sonntag gibt, bevor Sie sich auf den Weg machen. Außerdem können Termine zu den Events zwischenzeitlich geändert, verlegt oder abgesagt worden sein. Für verbindliche Informationen kann es im Einzelfall sinnvoll sein, den Veranstalter zu kontaktieren.

