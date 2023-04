Verkaufsoffener Sonntag in NRW: Öffnen die Geschäfte an Ostersonntag?

Ostern

Jedes Wochenende öffnen in mehreren Städten von NRW auch sonntags die Geschäfte. Wie sieht es am Ostersonntag, 9. April, aus: Gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag?

Hamm - Wer in der Woche und am Samstag nur wenig Zeit hat, der hat die verkaufsoffenen Sonntage lieben gelernt. Jedes Wochenende öffnen in vielen Städten von Nordrhein-Westfalen die Geschäfte. Grade in Kombination mit dem Wetter locken sie viele Menschen in die Innenstädte.

Doch wie sieht es über Ostern aus? Denn aufgrund der Feiertage haben viele Geschäfte, etwa Supermärkte, längst nicht an jedem Ostertag geöffnet. Wo ihr am Ostersonntag dennoch nach Lust und Laune shoppen könnt, hat wa.de zusammengetragen.

Verkaufsoffener Sonntag in NRW: Hier haben die Geschäfte geöffnet

Freunde des sonntäglichen Shoppings haben an diesem Wochenende das Nachsehen. Denn aufgrund der Osterfeiertage öffnen nur vereinzelt die Geschäfte in NRW. Lediglich die Einkaufswelt in Winterberg öffnet auch am Ostersonntag. Nach Angaben des Winterberger Einzelhandels öffnen die Geschäfte am 9. April 2023 von 11 bis 17 Uhr.

Deutlich abwechslungsreicher sehen die kommenden Wochenenden aus. Etwa am 16. April. Dort finden wieder mehrere verkaufsoffene Sonntage statt. Unter anderem in Essen in Verbindung mit der Techno Classica, einer Messe für Oldtimer und Classic-Automobile. Am 23. April ist unter anderem in Dortmund ein Verkaufsoffener Sonntag, dort in Verbindung mit dem E-Bike-Festival.

Shoppen an Ostern: Die Alternative

Ganz anders als in NRW sieht es hingegen in den Niederlanden aus. Dort haben viele Geschäfte geöffnet, unter anderem das beliebte Outlet-Center Roermond. Über die Osterfeiertage lockt das Center mit besonderen Öffnungszeiten. Ebenfalls haben die Innenstädte von Venlo, Enschede und Arnheim für Besucher geöffnet.

Zu Ostern gehört für viele aber auch ein ausgedehntes Frühstück. Da dürfen Brötchen nicht fehlen. Aber wann bekomme ich an Ostern welche? Wir haben es hier zusammengefasst.

Rubriklistenbild: © Hauke-Christian Dittrich/dpa