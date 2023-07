Immer mehr Verfolgungsjagden in NRW: Fast 1200 Fälle im letzten Jahr

Auf der Flucht

Fast 1200 Verfolgungsjagden mit der Polizei gab es im Jahr 2023 in NRW. Das ist die höchste Zahl seit 2015. Zuletzt feuerten Polizisten Schüsse auf einen Flüchtigen ab.

Düsseldorf – Sie beginnen oft mit einer Polizeikontrolle und enden nicht selten mit einem Unfall: Im vergangenen Jahr hat es 1164 Verfolgungsfahrten mit der Polizei in NRW gegeben. Wie aus einem Papier des Innenministeriums an den Landtag hervorgeht, ist das die höchste Zahl seit dem Jahr 2015.

Polizei schießt auf flüchtigen Autofahrer

Auslöser für die Anfrage der AfD-Fraktion im Landtag war eine Verfolgungsjagd Anfang Juni in Bad Salzuflen im Kreis Lippe, an der ein 19-Jähriger beteiligt war. Der Mann war einer Zivilstreife aufgefallen, weil er nachts ohne Licht unterwegs war.

Der Mann, der ohne Führerschein unterwegs war, flüchtete – nach Angaben der Ermittler mit einer Geschwindigkeit von bis zu 200 km/h. Die Polizei hatte daraufhin 34 Mal auf den Wagen geschossen, der Fahrer wurde schwer verletzt.

Verfolgungsjagd in Essen endet dramatisch

Das Innenministerium listet in seiner Antwort auf die Anfrage der AfD sogenannte Verfolgungsfahrten seit 2015 auf. Bis Mitte Juni 2023 habe es in diesem Zeitraum insgesamt 6328 solcher Einsätze gegeben.

Nicht selten enden solche Einsätze mit teils tragischen Unfällen. So etwa Ende Juni in Essen, als ein Mann im Stadtteil Borbeck vor den Beamtinnen und Beamten floh. Dabei fuhr er einen Polizisten an und schleifte ihn mehrere Meter mit. Der Beamte schwebte zunächst in Lebensgefahr, der 39-jährige Autofahrer wurde festgenommen.

Verfolgungsjagd durch Innenstadt von Köln

Im Mai hatte sich ein 23-jähriger Rollerfahrer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei durch die Kölner Innenstadt geliefert. Auch hier gab es eine Kollision zwischen Rollerfahrer und dem Polizeiwagen.

Wie in einem Videospiel ging es bei einer Verfolgungsjagd Anfang Januar in Wuppertal zu. Neben den Beamtinnen und Beamten in Streifenwagen verfolgte auch ein Polizeihubschrauber den Mann und die Frau, die mit einem Leihwagen unterwegs waren. Der Fahrer fuhr mit hoher Geschwindigkeit aus dem Wuppertaler Stadtgebiet Richtung Autobahn, wo er dann einen Unfall verursachte. (ebu, mit dpa)

