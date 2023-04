Streik bei Galeria Karstadt in Dortmund: Filiale trotzdem geöffnet

Sparmaßnahmen

22 Filialen von Galeria Karstadt werden am Mittwoch bestreikt. Noch ist Dortmund allerdings nicht betroffen. Was will Verdi erreichen?

Dortmund – Das Aus von 47 der 129 Galeria-Karstadt-Filialen in Deutschland ist beschlossene Sache. Auch das Warenhaus in Dortmund muss im Januar 2024 seine Türen für immer schließen. Kampflos wollen sich die Beschäftigten jedoch nicht ergeben. Die Gewerkschaft Verdi ruft in fünf Bundesländern zur Arbeitsniederlegung auf, weiß RUHR24.

Galeria Karstadt unter Spaßmaßnahmen – Dortmunder Filiale bleibt Mittwoch geöffnet

Es war die Schocknachricht für viele Galeria-Beschäftigte und Bürgerinnen und Bürger in diesem Jahr. Viele Filialen werden aus den Innenstädten verschwinden – für immer. Einige Menschen schwelgen noch in Karstadt-Erinnerungen, andere haben das Ende längst vorausgesehen.

Trotzdem verlieren hunderte Menschen in Nordrhein-Westfalen ihre Arbeitsplätze. Auch das Aus des Dortmunder Standortes ist beschlossen. Allerdings gibt es ein wenig Hoffnung: Die Ruhr Nachrichten berichten, dass Karstadt mit dem Vermieter des Warenhauses über eine Mietsenkung verhandele. Das könnte die Rettung der Filiale sein.

Unabhängig davon gingen am Mittwoch (12. April) zahlreiche Galeria-Karstadt-Kaufhof-Beschäftigte auf die Straße. Sie protestieren gegen den harten Sanierungskurs beim insolventen Warenhaus-Konzern sowie die festgefahrenen Tarifverhandlungen für die noch rund 17.000 Beschäftigten.

Tarifverhandlungen für Karstadt-Beschäftigte – Dortmunds Filiale bleibt geöffnet

Ein Unternehmenssprecher berichtete gegenüber der Deutschen Presseagentur (DPA) von Streikmaßnahmen in 22 Filialen in Deutschland. Er betont aber auch: „Alle Warenhäuser sind offen, und so wird es auch bleiben“.

Auch das Kaufhaus in Dortmund ist geöffnet, wie die Ruhr Nachrichten schreiben, und soll am Mittwoch auch nicht bestreikt werden. Allerdings sei es durchaus möglich, dass sich die Beschäftigten in Zukunft an Streiks beteiligen werden.

+ Das Karstadt-Warenhaus in Dortmund bleibt Mittwoch geöffnet. © Cord/Imago

Verdi ruft zum Galeria-Streik in Deutschland auf – Spitze zeigt sich wenig begeistert

Was will Verdi für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreichen? Ziel sei die Anerkennung der regionalen Flächentarifverträge des Einzelhandels sowie den Insolvenzschutz für Zeitgutschriften und Zahlungsansprüche, die nicht mehr der monatlichen Vergütung fällig sind.

Der Vorstand von Galeria Karstadt Kaufhof reagierte laut DPA nicht sonderlich erfreut über die Streikmaßnahmen: „Die geplanten Streikmaßnahmen sind offensichtlich rechtswidrig und drohen ruinöse Schäden zu verursachen, für die Sie haftbar zu machen wären“, schrieben Konzernchef Miguel Müllenbach und der Galeria-Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz an die Verdi-Spitze. Mit DPA-Material

