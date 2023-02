Karneval in Köln 2023: Welche Sitzungen heute stattfinden

Termine im Überblick

2023 wird der Kölner Karneval wieder groß gefeiert. Aber welche Sitzungen finden in Köln statt und wann? 24RHEIN hat den Überblick.

Köln – „Kölle Alaaf“: Noch bis Aschermittwoch läuft die Session im Kölner Karneval. „Der Urlaub 2023 sollte in Köln stattfinden“, scherzte bereits Heinz Günther Hunold, Präsident der Roten Funken, die in diesem Jahr das Kölner Dreigestirn stellen. Über 100 Veranstaltungen haben bereits stattgefunden – darunter auch viele beliebte Karnevalssitzungen. Doch auch in den finalen Zügen gibt es noch das ein oder andere Highlight.

+ Die Sitzungen im Kölner Karneval 2023 im Überblick. © Panama Pictures/Imago

Wann ist Karneval 2023? Die wichtigsten Termine Weiberfastnacht 2023 Donnerstag 16. Februar 2023 Rosenmontag 2023: Montag, 20. Februar 2023 Aschermittwoch 2023: Mittwoch, 22. Februar 2023

Der Kölner Karneval 2023 ist bereits im vollen Gange. Tickets für die Veranstaltungen können bei den jeweiligen Gesellschaften gekauft werden. Aber welche Formate gibt es in diesem Jahr? Karneval kompakt hat alle News rund um den Kölner Karneval. Der Überblick mit allen Veranstaltungen:

Karneval 2023 in Köln: Diese Veranstaltungen finden in den nächsten Tagen statt

Stunksitzung 2023: Bis 21. Februar im E-Werk

Bis 21. Februar im E-Werk Kostümsitzung der Nippeser Bürgerwehr : 17. Februar 2023 im Pullman

: 17. Februar 2023 im Pullman 2. Kostümsitzung 2023 des Reiter-Korps Jan von Werth : 17. Februar 2023 im Sartory

: 17. Februar 2023 im Sartory Kostümsitzung der KKG Stromlose Ader: 18. Februar 2023 im Kristallsaal der Koelnmesse

18. Februar 2023 im Kristallsaal der Koelnmesse Grosse Jubiläums-Sonntagssitzung der Grossen von 1823 : 19. Februar im Gürzenich

: 19. Februar im Gürzenich Kürzz un quer-Sitzung der Blauen Funken: 19. Februar im Kristallsaal

Kölner Karneval 2023: Welche Veranstaltungen finden in Köln sonst noch statt?

Neben den Sitzungen gibt es für den Kölner Karneval 2023 auch wieder jede Menge Partys und Bälle. 24RHEIN hat den Veranstaltungsüberblick für den Kölner Karneval 2023. Ein echtes Highlight dabei: Der Rosenmontagszug 2023 in Köln.

Kölner Karneval 2023: Welche Veranstaltungen bereits stattgefunden haben

Echt Kölsch Sitzung I der Roten Funken: 6. Januar im Sartory

6. Januar im Sartory

Prunksitzung der EhrenGarde : 7. Januar 2023 im Sartory

: 7. Januar 2023 im Sartory

1. Prunksitzung der Prinzen-Garde : 7. Januar 2023 im Maritim Hotel

: 7. Januar 2023 im Maritim Hotel

Prunksitzung 2023 des Reiterkorps Jan von Werth : 7. Januar im Gürzenich

: 7. Januar im Gürzenich

Funkenkostümsitzung blau-weiß der Blauen Funken : 7. Januar 2023 im Kristallsaal

: 7. Januar 2023 im Kristallsaal

Altstädter Herrensitzung 2023 von den Altstädtern: 8. Januar 2023 im Sartory

8. Januar 2023 im Sartory

Herrensitzung der Bürgergarde „blau-gold“: 8. Januar 2023 im Pullman

8. Januar 2023 im Pullman

Colombinas Herrensitzung der Colombina Colonia: 8. Januar 2023 in den Balloni Hallen

8. Januar 2023 in den Balloni Hallen

Volkssitzung der KG Alt Köllen: 8. Januar 2023 im großen Zelt am Neumarkt

8. Januar 2023 im großen Zelt am Neumarkt

Mädchensitzung der KG Alt Köllen: 9. Januar 2023 im großen Zelt am Neumarkt

9. Januar 2023 im großen Zelt am Neumarkt

Mädchensitzung 2023 der Grossen von 1823 : 10. Januar im Gürzenich

: 10. Januar im Gürzenich

Mädchensitzung 2023 der Roten Funken : 11. Januar 2023 im Gürzenich

: 11. Januar 2023 im Gürzenich

ZDF-Fernsehsitzung „Kölle Alaaf“ - Die Mädchensitzung : 11. Januar 2023 im Tanzbrunnen

: 11. Januar 2023 im Tanzbrunnen

Mädchensitzung 2023 des Reiterkorps Jan von Werth : 12. Januar im Gürzenich

: 12. Januar im Gürzenich

1. Kostümsitzung der Prinzen-Garde : 12. Januar im Maritim Hotel

: 12. Januar im Maritim Hotel

Nostalgiesitzung der Grossen von 1823 : 13. Januar in der Flora

: 13. Januar in der Flora

Mädchensitzung der Treuen Husaren : 13. Januar 2023 im Pullman

: 13. Januar 2023 im Pullman

Festsitzung der Blauen Funken : 13. Januar 2023 im Gürzenich

: 13. Januar 2023 im Gürzenich

Die Altstädter Kostümsitzung 2023 der Altstädter: 13. Januar 2023 im Maritim Hotel

13. Januar 2023 im Maritim Hotel

Prunksitzung der KKG Stromlose Ader: 13. Januar 2023 im Kristallsaal der Koelnmesse

13. Januar 2023 im Kristallsaal der Koelnmesse

Gala-Sitzung der Roten Funken : 14. Januar 2023 im Maritim

: 14. Januar 2023 im Maritim

Prunksitzung der Nippeser Bürgerwehr : 14. Januar 2023 im Sartory

: 14. Januar 2023 im Sartory

Prunk- & Kostümsitzung der Bürgergarde blau-gold : 14. Januar 2023 im Kristallsaal

: 14. Januar 2023 im Kristallsaal

Franzosensitzung 2023 „Premiere“: 14. Januar 2023 in der Stadthalle Mülheim

14. Januar 2023 in der Stadthalle Mülheim

WDR-Hörfunksitzung „Kölle Alaaf“: 14. Januar 2023 im Gürzenich

14. Januar 2023 im Gürzenich

Franzosensitzung 2023: 15. Januar 2023 in der Stadthalle Mülheim

15. Januar 2023 in der Stadthalle Mülheim

Nonstop-Herrensitzung der EhrenGarde : 15. Januar 2023 im Sartory – BEREITS AUSVERKAUFT

: 15. Januar 2023 im Sartory – BEREITS AUSVERKAUFT

Franzosensitzung 2023 „Der Frühschoppen“: 15. Januar 2023 in der Stadthalle Mülheim

15. Januar 2023 in der Stadthalle Mülheim

Herrensitzung der Prinzen-Garde : 15. Januar 2023 im Maritim Hotel

: 15. Januar 2023 im Maritim Hotel

Härekommers 2023 der Altstädter: 15. Januar 2023 im Gürzenich

15. Januar 2023 im Gürzenich

Franzosensitzung Petit - för Pänz (Kindersitzung) : 15. Januar 2023 in der Stadthalle Mülheim

: 15. Januar 2023 in der Stadthalle Mülheim

Damensitzung der EhrenGarde : 17. Januar 2023 im Sartory

: 17. Januar 2023 im Sartory

Damensitzung der Prinzen-Garde : 17. Januar 2023 im Gürzenich

: 17. Januar 2023 im Gürzenich

Franzosensitzung 2023 „Le Finale“: 17. Januar 2023 in der Stadthalle Mülheim

17. Januar 2023 in der Stadthalle Mülheim

Agrippinas Töchter – DIE Mädchensitzung: 17. Januar 2023 im Maritim Hotel Köln

17. Januar 2023 im Maritim Hotel Köln

Große Prunk- und Kostümsitzung der Treuen Husaren : 19. Januar 2023 im Gürzenich

: 19. Januar 2023 im Gürzenich

Dellbröcker Boore-Sitzung nor för Häre der Karnevalsgesellschaft UHU: 20. Januar 2023 im Forum der Gesamtschule Köln-Holweide

20. Januar 2023 im Forum der Gesamtschule Köln-Holweide

Mädchersitzung 2023 der Altstädter: 20. Januar 2023 im Gürzenich

20. Januar 2023 im Gürzenich

Echt Kölsch Sitzung der Roten Funken : 20. Januar 2023 im Sartory

: 20. Januar 2023 im Sartory

Närrische Kostümsitzung der Blauen Funken : 20. Januar 2023 im Maritim

: 20. Januar 2023 im Maritim

Boore-Puute-Sitzung der Karnevalsgesellschaft UHU: 21. Januar 2023 im Forum der Gesamtschule Köln-Holweide

21. Januar 2023 im Forum der Gesamtschule Köln-Holweide

Doppel-Kostümsitzung der Prinzen-Garde : 21. Januar 2023 im Maritim UND im Gürzenich

: 21. Januar 2023 im Maritim UND im Gürzenich

Pänz janz Jeck 2023 – die Kindersitzung der Altstädter: 21. Januar 2023 in der Veranstaltungshalle des Festkomitee Kölner Karneval

21. Januar 2023 in der Veranstaltungshalle des Festkomitee Kölner Karneval

Härresitzung der Roten Funken : 22. Januar 2023 im Gürzenich

: 22. Januar 2023 im Gürzenich

Dellbröcker Boore-Sitzung nor för Weechter der Karnevalsgesellschaft UHU: 22. Januar 2023 im Forum der Gesamtschule Köln-Holweide

22. Januar 2023 im Forum der Gesamtschule Köln-Holweide

Die traditionelle Sitzung der leisen Töne der Grossen von 1823: 23. Januar 2023 in der Flora

23. Januar 2023 in der Flora

Alaaf und Helau-Sitzung der Grossen von 1823 : 25. Januar im Gürzenich

: 25. Januar im Gürzenich

Große Prunksitzung der EhrenGarde : 27. Januar 2023 im Gürzenich

: 27. Januar 2023 im Gürzenich

Miljö-Sitzung 2023 – Kölsche Sitzung der Altstädter: 27. Januar 2023 im Kristallsaal

27. Januar 2023 im Kristallsaal

Dellbröcker Boore-Sitzung met Mädcher un Madämcher der Karnevalsgesellschaft UHU: 28. Januar 2023 im Forum der Gesamtschule Köln-Holweide

28. Januar 2023 im Forum der Gesamtschule Köln-Holweide

2. Prunksitzung der Prinzen-Garde : 28. Januar 2023 im Maritim

: 28. Januar 2023 im Maritim

Kostümsitzung der Treuen Husaren : 28. Januar 2023 im Linder Hotel

: 28. Januar 2023 im Linder Hotel

Kostümsitzung der Roten Funken : 28. Januar 2023 in der Köln-Messe

: 28. Januar 2023 in der Köln-Messe

Kostümsitzung „Rubbedidupp“ der EhrenGarde : 28. Januar 2023 im Sartory

: 28. Januar 2023 im Sartory

Mädchensitzung - Keck & Jeck der Bürgergarde : 29. Januar 2023 im Sartory

: 29. Januar 2023 im Sartory

Mädchersitzung der Roten Funken : 29. Januar 2023 im Gürzenich

: 29. Januar 2023 im Gürzenich

Mädchersitzung der Blauen Funken : 1. Februar 2023 im Gürzenich

: 1. Februar 2023 im Gürzenich

Kindersitzung der Nippeser Bürgerwehr: 1. Februar 2023 im Altenberger Hof

1. Februar 2023 im Altenberger Hof

Kostümsitzung - blau & gold der Bürgergarde : 2. Februar 2023 im Sartory

: 2. Februar 2023 im Sartory

Kneipensitzung der KG Alt Köllen: 2. Februar 2023 im alten Brauhaus

2. Februar 2023 im alten Brauhaus

Große UHU-Prunksitzung der Karnevalsgesellschaft UHU : 3. Februar 2023 im Hotel Dorint der Messe

: 3. Februar 2023 im Hotel Dorint der Messe

1. Kostümsitzung 2023 des Reiter-Korps Jan von Werth : 4. Februar 2023 im Sartory

: 4. Februar 2023 im Sartory

Große Prunk- und Fremdensitzung der EhrenGarde : 4. Februar 2023 im Gürzenich

: 4. Februar 2023 im Gürzenich

3. Prunksitzung der Prinzen-Garde : 4. Februar 2023 im Maritim

: 4. Februar 2023 im Maritim

Funken-Kostümsitzung der Blauen Funken : 4. Februar 2023 im Kristallsaal

: 4. Februar 2023 im Kristallsaal

Mädchersitzung der Nippeser Bürgerwehr : 5. Februar 2023 im Sartory

: 5. Februar 2023 im Sartory

„Herrensitzung - Echt Kölsch!“ der Bürgergarde : 5. Februar im Pullmann

: 5. Februar im Pullmann

4. Kostümsitzung der Prinzen-Garde : 9. Februar im Gürzenich – BEREITS AUSVERKAUFT

: 9. Februar im Gürzenich – BEREITS AUSVERKAUFT

Kostümsitzung der Blauen Funken: 10. Februar 2023 im Maritim Hotel

10. Februar 2023 im Maritim Hotel

Kostümsitzung der KG Alt Köllen: 10. Februar 2023 im Sartory

10. Februar 2023 im Sartory

Große Kostümsitzung der EhrenGarde : 11. Februar im Kristall-Saal

: 11. Februar im Kristall-Saal Hääresitzung der Nippeser Bürgerwehr : 12. Februar 2023 im Pullman

: 12. Februar 2023 im Pullman Lyskircher Prunk- u. Kostümsitzung 2023 der Lyskircher Junge: 14. Februar im Gürzenich

14. Februar im Gürzenich Prunk - und Kostümsitzung der Lyskircher Junge e.V.: 14. Februar 2023 im Gürzenich

14. Februar 2023 im Gürzenich Benefiz Karnevals-Kostümsitzung: 14. Februar im Dorit Hotel an der Messe

14. Februar im Dorit Hotel an der Messe Traditionelle Mittwochsitzung der EhrenGarde: 15. Februar 2023 im Sartory

Hinweis: Ein Karnevalsformat steht nicht in der Liste? Dann kontaktieren Sie uns gerne unter info@24rhein.de(jw) Dieser Text wird laufend aktualisiert.

Rubriklistenbild: © Panama Pictures/Imago