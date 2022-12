NRW steht in Kürze einschneidender Wetterwechsel bevor

Vorhersage

Das Wetter in NRW ändert sich in den kommenden Tagen. Bis zum Wochenende müssen wir aber nochmal so richtig zittern. Und was ist mit Weihnachten?

Dortmund – Wer auf die Kälte der vergangenen Tage keine Lust mehr hat, der darf sich freuen. Denn in NRW wird es in Kürze deutlich wärmer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt.

NRW-Wetter wechselt ab dem 19. Dezember – es wird plötzlich mild

Bis zum kommenden Wochenende (17./18. Dezember) müssen wir in NRW aber weiterhin vor Kälte bibbern. Denn bis dahin halten sich die Temperaturen knapp über und nachts weit unter dem Gefrierpunkt.

Am Freitag (16. Dezember) erwartet der DWD -2 bis 1 Grad am Tag und - 5 und - 10 in der Nacht.

NRW-Wetter bis zum Wochenende kalt, danach wird es viel milder

Auch am Samstag und Sonntag (17./18. Dezember) bleibt es kalt in NRW – maximal 1 Grad wird erwartet, im Bergland maximal -3 Grad. Nachts sinkt das Thermometer auf -4 bis -9 Grad.

An allen Tage bis zum Wochenende bleibt es überwiegend trocken, nur am Freitag kann es im Bergland vereinzelt schneien. Am Samstag dagegen soll es zunächst stark bewölkt oder neblig-trüb sein, im Tagesverlauf ist es dann wolkig mit teils längeren sonnigen Abschnitten und es bleibt trocken.

Dann, mit Wochenbeginn, am Montag (19. Dezember) der plötzliche Wetterwechsel in NRW. Örtlich erreichen die Temperaturen dann sogar zweistellige Werte am Tag, in Bochum etwa am Montag und Dienstag bis zu 11 Grad, selbiges gilt für Dortmund.

Milde Temperaturen in NRW bleiben bis zum 21. Dezember, dann wird es wieder kälter

Doch laut aktueller Prognose (Stand: 14. Dezember) könnte es zur Wochenmitte (21. Dezember) wieder etwas kühler werden in NRW. Zwar nicht mehr so kalt, wie Mitte Dezember, aber auch keine zweistelligen Werte mehr am Tag.

+ Im Bergland, etwa hier im Bereich der A45, kann auch mal Schnee fallen. Doch ab kommender Woche wird es mild in NRW. © Rene Traut/ imago

Und wie ist das Wetter in NRW an Weihnachten? Schnee sieht der DWD für die Feiertage keinen auf NRW zukommen. Dazu ist es rund um Weihnachten zu mild. Diese Wetterlage tritt laut Wetter-Experten übrigens jedes Jahr mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 bis 70 Prozent auf.

