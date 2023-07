Urlauberin aus NRW stürzt bei Klettertour in Österreich in den Tod

Tödlicher Unfall in Tirol

+ © lopa54/Panthermedia/Imago Der tödliche Unfall passierte im Klettergebiet „Totenkirchl“ in Tirol (Symbolbild aus dem Jahr 2012). © lopa54/Panthermedia/Imago

Bei einer Klettertour in Österreich ist am Dienstag eine 55 Jahre alte Frau aus NRW verunglückt. Sie stürzte beim Abseilen in den Tod.

Overath/Kirchdorf – Tragischer Vorfall in Österreich: Eine 55 Jahre alte Frau aus Overath, in der Nähe von Köln, ist bei einer Klettertour in Tirol tödlich verunglückt. Die Frau stürzte am Dienstag im Klettergebiet „Totenkirchl“ am Gebirgszug „Wilder Kaiser“ beim Abseilen aus einer Höhe von rund 1700 Metern ab.

Frau aus Overath stürzt bei Klettertour in Österreich ab

Ein 56 Jahre alter Österreicher hatte nach Angaben der Tiroler Polizei am Dienstag, gemeinsam mit Urlaubsgästen, eine Tour im Klettergebiet Totenkirchl im Kaisergebirge unternommen. Die Tour führte über den sogenannten „Führerweg“ im Gebirgszug „Wilder Kaiser“. Der Unfall ereignete sich dann beim Abstieg.

„Im Zuge des Abstieges, auf einer Seehöhe von circa 1728 Metern, bei der letzten Abseilpiste, dürfte es aus bislang unbekannten Gründen gegen 16:10 Uhr zu einem tödlichen Absturz einer 55-jährigen Deutschen beim Abseilen gekommen sein“, berichtet die Polizei aus Tirol.

Nachfolgende Kletterin findet leblosen Körper der Frau

Die 55-Jährige aus Overath (Rheinisch-Bergischer-Kreis in NRW) stürzte in eine Felsspalte. Dort fand kurz darauf eine nachfolgende 60-jährige Frau aus Deutschland den leblosen Körper. Ersthelfer versuchten noch, die verunglückte Overatherin zu reanimieren – aber ohne Erfolg. „Die 55-jährige Deutsche verstarb noch an der Unfallstelle“, so die Polizei weiter.

Wilder Kaiser in Österreich Die Region „Wilder Kaiser“ in Tirol ist ein Gebirgszug im Kaisergebirge und sehr beliebtes Urlaubsgebiet in Österreich. In den Sommermonaten zieht es dort vor allem Wanderer und Kletterer hin. Im Winter ist der Wilde Kaiser außerdem eine stark frequentierte Skiregion. Der Gebirgszug liegt nur wenige Kilometer südlich der deutsch-österreichischen Grenze und rund zehn Kilometer nördlich von Kitzbühel entfernt.

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist aktuell noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zudem wurde von der Staatsanwaltschaft Innsbruck eine gerichtliche Obduktion angeordnet. (bs/dpa)