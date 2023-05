Frühling

Der Frühling in Nordrhein-Westfalen bringt den Menschen nicht gerade viel Sonnenschein. Zum Wochenende hin könnte es sogar Unwetter geben.

Hamm – Wer gedacht, dass der Frühling nun endlich seine volle Kraft in Nordrhein-Westfalen entfaltet hat und uns über einen längeren Zeitraum ein sonniges Wetter beschert, der wird leider enttäuscht werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung für das Wochenende ab Freitag, 5. Mai, herausgegeben. Die Aussicht ist nicht gerade gut.

Unwetter-Warnung für NRW: Heftiger Starkregen und Gewitter zum Wochenende

„Heute dominiert zunächst noch hoher Luftdruck das Wettergeschehen in Nordrhein-Westfalen, dabei fließt Warmluft ein. Ab der Nacht zum Freitag wird von Südwesten zunehmend instabile Luft herangeführt“, schreibt der DWD zum Wetter am Donnerstag. Gewitter und Starkregen seien in Form eines Unwetters dann möglich.

So soll es in der Nacht zum Freitag bereits von Südwesten her einzelne Gewitter mit Windböen bis 60 km/h (Bft 7) geben, vereinzelt und lokal begrenzt seien Gewitter auch mit Starkregen um 15 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde nicht ganz ausgeschlossen. Für Freitag ist dann tagsüber noch mehr Regen angekündigt.

Für Freitag werden zunächst im Nordosten noch einzelne Gewitter mit Starkregen und – gering wahrscheinlich – Windböen vorhergesagt. „Ab dem Mittag und vor allem im Nachmittagsverlauf häufiger Gewitter mit Starkregen zwischen 15 und 25 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde, kleinkörnigem Hagel sowie örtlich starken bis stürmischen Böen bis 75 km/h (Bft 7-8). Vereinzelt Unwetter durch heftigen Starkregen von 25 bis 40 mm in einer Stunde möglich“, schreibt der DWD. Immerhin: Im Südwesten gelte eine etwas geringere Gewitterwahrscheinlichkeit.

Übrigens: Die Eisheiligen kommen Anfang bis Mitte Mai. Das Phänomen geht auf alte Bauernregeln zurück, die das Wetter vorhersagen sollen.

Derweil beschäftigen sich die Politiker auch schon wieder mit möglichen Hitzewellen im Sommer. Die SPD-Fraktion der Stadt Oberhausen plant die Wiedereinrichtung von fünf Brunnen in Oberhausen, um öffentlichen Zugang zu Trinkwasser zu gewähren. Probleme mit Trinkwasserbrunnen gab es in der Vergangenheit allerdings in Hamm: Dort mussten die Brunnen aufgrund von Vandalismus abmontiert werden.

