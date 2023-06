Unwetter angekündigt: Auswirkungen auf Zugverkehr möglich – was Reisende wissen müssen

Am Donnerstag

+ © Gottfried Czepluch/Imago Das angekündigte Unwetter über Deutschland kann sich auch auf ICE, RE und Co. auswirken. (Symbolbild) © Gottfried Czepluch/Imago

In weiten Teilen Deutschlands sind am Donnerstag teils starke Gewitter möglich. Die Unwetter können Auswirkungen auf den Bahnverkehr haben.

Köln – Da rollt etwas auf Deutschland zu: Für den Donnerstag sind im Laufe des Tages vielerorts „schwere Gewitter und teils heftiger, mehrstündiger Starkregen“ möglich, kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) an. Auch in NRW drohen teils schwere Unwetter. „Auswirkungen auf den Zugverkehr der Deutschen Bahn sind nicht ausgeschlossen“, teilt die Bahn dazu mit.

Unwetter-Tief Lambert über Deutschland: Was heißt das für Fahrgäste, die mit dem Zug reisen wollen?

Fahrgäste, die ihre geplante Reise aufgrund des Unwetters verschieben möchten, können ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen .

. Das gilt für Reisen im Zeitraum Donnerstag, 22. Juni, bis Freitag, 23. Juni 2023

Die Zugbindung wurde aufgehoben. Heißt: Wer zum Beispiel ein Ticket für einen bestimmten ICE gebucht hat, kann auch einen anderen ICE nehmen.

„Das Ticket gilt dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort, auch mit einer geänderten Streckenführung“, erklärt die Bahn.

Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden.

Am Vormittag gibt es in NRW noch keine Auswirkungen durch Unwetter auf den Bahnverkehr. Derzeit informiert der DWD in einer sogenannten „Vorabinformation Unwetter“ vor schwerem Gewitter. Diese gilt zwischen Donnerstag, 22. Juni, 12 Uhr, und Freitag, 23. Juni, 0 Uhr. Für einige Kreise gilt ab 14 Uhr eine amtliche Unwetterwarnung vor heftigem Starkregen. Auch in Köln sind Unwetter möglich, 24RHEIN informiert laufend aktuell über die Wetter-Lage und NRW.

In einigen Fällen ist unter bestimmten Voraussetzungen auch eine Ticketerstattung möglich. Diese fallen unter die Regeln der tariflichen bzw. gesetzlichen Fahrgastrechte. (mlu)