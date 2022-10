Unten Aldi, oben Wohnungen: Discounter plant komplett neue Filiale

In Köln

+ © Arne Dedert/dpa So sehen viele Aldi-Filialen in Deutschland aus, in Köln könnte sich an einem Standort in Ehrenfeld bald ändern. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Aldi plant für einen seiner Standorte in Köln eine große Veränderung. Wohnungen, Büros, eine Kita und vieles mehr sollen rund um die Aldi-Filiale entstehen.

Köln – Noch sieht das Gelände der Aldi-Filiale in Köln-Ehrenfeld aus, wie viele andere Standorte des Discounters in Deutschland auch. Die Aldi-Filiale befindet sich in einem typischen Gebäude, umgeben wird es von einem Parkplatz. Doch das soll sich schon bald ändern. Aldi hat für die Filiale große Pläne: Der Standort soll sich komplett verändern. Rund um die Aldi-Filiale sollen bis zu 100 Wohnungen entstehen. Auch eine Kita, ein Café, Büroflächen und eine Tiefgarage sind geplant.

Auch die Aldi-Filiale selbst soll weiterhin einen festen Platz auf dem Gelände haben. Rund 1400 m2 Verkaufsfläche sind am Standort am Grüner Weg in Köln geplant. (mlu)