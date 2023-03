A44-Sperrung wegen Großbrand bei Unna – Nina-App gibt Entwarnung

Indupark

In Unna ist es am frühen Morgen zu einem Großbrand in einer Galvanikfabrik gekommen – mit massiven Auswirkungen.

Update, Donnerstag (30. März), 11.48 Uhr: Unna – Die Nina-Warn-App hat inzwischen Entwarnung gegeben. Es bestehe keine Gefahr mehr durch austretende Rauchgase in Unna.

Update, Donnerstag (30. März), 8.53 Uhr: Wie die Stadt Unna mitteilt, breitet sich der Brand aktuell nicht weiter aus. Der Einsatz dauert aber dennoch an. Die Sperrung des Induparks soll nach und nach aufgehoben werden.

Verletzte hat es bislang nicht gegeben. Die Bezirksregierung Arnsberg, das Landesamt für Natur–, Umwelt– und Verbraucherschutz (LANUV) und die Untere Wasserschutzbehörde führen nach Angaben der Stadt fortlaufend Messungen von möglichen Umweltgefährdungen durch. Bislang hätten diese Messungen keine Gefährdung angezeigt.

Erstmeldung, Donnerstag (30. März), 7.04 Uhr: Rauchgase, Sichtbehinderung und auch von weitem sichtbare Flammen. In Unna, nördlich von Dortmund, ist die Feuerwehr seit circa 1 Uhr am Donnerstag (30. März) im Indupark im Einsatz. Eine Galvanikfabrik brennt.

Großbrand in Unna: Galvanikfabrik im Indupark an der A44 steht im Flammen

Die Warnapp Nina schlägt Alarm. Es käme zu Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag. Man könne eine gesundheitliche Beeinträchtigung nicht ausschließen. Die Bevölkerung ist dazu aufgerufen, sich im Umkreis in geschlossenen Räumen aufzuhalten. Fenster und Türen sollten geschlossen bleiben, Klimaanlagen und Lüftungen ausgeschaltet bleiben (mehr News aus NRW bei RUHR24).

In Folge des Brandes ist es zu einer starken Rauchentwicklung in der Nacht gekommen. Aus diesem Grund musste die Polizei die Autobahn 44 voll sperren. Aktuell ist die Fahrbahn nach Informationen des WDR2-Verkehrsfunks wieder frei.

Großbrand in Unna: Feuerwehreinsatz im Indupark könnte noch bis in den Donnerstagmittag gehen

Nach Informationen der Zeitung Hellweger Anzeiger ist das Feuer gegen 1 Uhr ausgebrochen. Gegen 2.30 Uhr eskalierten die Flammen aufgrund einer Zündung der Rauchgase im vorderen Teil einer Halle. Es sei zu einer enormen Hitzeentwicklung gekommen.

+ Ein Brand wütet in der Galvanikfabik in Unna. © news4 Video-Line TV Agentur Wuellner

Nach ersten Informationen ist niemand verletzt worden. Man geht davon aus, dass der Feuerwehreinsatz bis in den Donnerstagnachmittag andauern könnte. Informationen über die Brandursache liegen nicht vor. Nach Angaben des Hellweger Anzeigers waren circa 120 bis 150 Feuerwehrleute aus dem Kreis Unna im Einsatz.

Bei der Galvanikfabrik handelt es sich um einen metallverarbeitenden Betrieb, der auf ganzflächige galvanische Oberflächenbeschichtung von Bändern und Drähten aus Nichteisen und Eisenwerkstoffen spezialisiert ist.

