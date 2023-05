Unfall auf A1 bei Dortmund: Langer Stau und mehrere Verletzte

Strecke wieder frei

Ein Unfall auf der A1 sorgt am Dienstag für einen langen Stau. Zwischen Dortmund und Münster waren zwei Autos kollidiert.

Update, Dienstag (9. Mai), 12.25 Uhr: Dortmund/Münster – Die Sperrung der A1 nach dem Unfall zwischen Dortmund und Münster ist inzwischen aufgehoben worden.

Unfall auf A1 zwischen Dortmund und Münster sorgt für Stau: drei Verletzte

Erstmeldung, Dienstag (9. Mai), 9.20 Uhr: Ein missglücktes Überholmanöver hat am Dienstagmorgen (9. Mai) zu einem Unfall auf der A1 bei Werne (Kreis Unna) geführt. Drei Menschen wurden verletzt. Die Strecke ist gesperrt, berichtet RUHR24.

Nach Angaben der Polizei Münster hatte ein Pkw beim Überholversuch auf der A1 in Richtung Münster einen anderen Wagen am Heck touchiert. Beide Fahrzeuge schleuderten daraufhin links und rechts in die Leitplanken (alle News zu Unfällen und Verkehr auf RUHR24 lesen).

Drei Personen sollen bei dem Unfall auf der A1 verletzt worden sein. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrbahn ist zwischen dem Kamener Kreuz und Ascheberg derzeit noch gesperrt. Laut WDR Verkehr staut sich der Verkehr auf rund zehn Kilometern Länge.

