Bei einem schweren Unfall im Münsterland verlor ein 30-jähriger Fahrer sein Leben. Er kam aus ungeklärter Ursache mit seinem Auto von der Straße ab.

Schöppingen - Tragischer Unfall im Münsterland: In Schöppingen im Kreis Borken (NRW) starb ein 30-jähriger Mann aus Münster, als er mit seinem Auto gegen zwei Bäume prallte. Ein Zeuge alarmierte die Rettungskräfte.

30-Jähriger aus Münster stirbt bei Unfall: Auto kracht gegen Bäume

Laut Polizei wurde ein Autofahrer in der Nacht von Samstag auf Sonntag (26. Februar) gegen 3.35 Uhr auf den Unfall aufmerksam und gab einen Notruf ab. Die Verletzungen des 30-jährigen Unfallbeteiligten waren jedoch so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Anhand der Unfallspuren war der 30-Jährige mit seinem Pkw auf der L570 in Richtung Ahaus unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte gegen zwei Bäume und kam im Grünstreifen zum Stehen.

