Unfall auf A2: Lkw-Fahrer kracht in Stau-Ende - langer Stau

100.000 Euro Sachschaden

Schwerer Lkw-Unfall auf der A2 bei Bottrop: Ein Mann aus Hamm musste ins Krankenhaus. Zeitweilig war die Fahrbahn Richtung Oberhausen komplett gesperrt.

Schwerer Lkw-Unfall auf der A2 bei Bottrop

Ein Mann aus Hamm musste ins Krankenhaus

Zeitweilig war die Fahrbahn Richtung Oberhausen komplett gesperrt.

Bottrop/Hamm - Nach einem Unfall am Stauende am Dienstagmorgen (12. Mai) auf der Autobahn A2 bei Bottrop war die Autobahn in Richtung Oberhausen vollgesperrt. Es kam zu einem langen Stau, schreibt WA.de*.

Nach Erkenntnissen der Polizei Münster fuhr um 7.18 Uhr ein 32-jähriger Lkw-Fahrer aus Hamm bei stockendem Verkehr zwischen Bottrop und Oberhausen-Königshardt auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf.

Lkw-Unfall auf A2: Fahrbahn Richtung Oberhausen gesperrt

Durch den Aufprall geriet das Fahrzeug des 32-Jährigen ins Schleudern und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Der Lkw des 44-jährigen Sattelzugfahrers aus Polen wurde laut Polizei Münster auf den Beschleunigungsstreifen des Rastplatzes "Schwarze Heide" geschoben.

Rettungskräfte brachten den 32-Jährigen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro. Polizisten sperrten die Fahrbahn in Richtung Oberhausen für etwa eine Stunde komplett. Danach wurde der Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.

A2: Immer wieder schwere Unfälle

