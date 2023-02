Tödlicher Unfall nach Panne auf A45 bei Dortmund

Strecke gesperrt

Bei einem schweren Unfall auf der A45 bei Dortmund ist am Donnerstag ein Mensch ums Leben gekommen. Die Strecke musste teilweise gesperrt werden.

Update, Freitag (24. Februar), 9.18 Uhr: Dortmund – Wie die Polizei nun bekannt gab, hatte der Kleintransporter auf der A45 wohl einen technischen Defekt. Wegen der Panne musste der Wagen auf der ganz linken Spur kurz vor dem Autobahnkreuz Dortmund-Süd anhalten.

Tödlicher Autounfall auf der A45 bei Dortmund – Sperrung bis in die Nacht

Der Beifahrer stieg aus, als ein LKW sich näherte und schließlich erst gegen den Transporter stieß und dann den Fußgänger erfasste. Er (37) starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer wurde nur leicht verletzt. Der LKW-Fahrer erlitt einen Schock. Während der Bergungsarbeiten war die A45 in Richtung Oberhausen bis 23 Uhr gesperrt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Update, Donnerstag (23. Februar), 20.20 Uhr: Bei dem Unfall auf der A45 ist eine Person ums Leben gekommen. Das hat die Polizei Dortmund am Abend gegenüber RUHR24 bestätigt. Zuvor hatte es offenbar eine folgenschwere Panne auf der Autobahn gegeben.

Panne sorgt für tödlichen Unfall auf der A45 bei Dortmund

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei musste der Transporter wegen einer Panne auf der A45 bei Dortmund anhalten. Anschließend sei es in Richtung Oberhausen zum Zusammenstoß mit dem Lastwagen gekommen. Der Beifahrer des Sprinters sei dabei so schwer verletzt worden, dass er kurz darauf an den Folgen des Unfalls starb.

+ Ein Transporter wurde bei dem Unfall auf der A45 bei Dortmund schwer beschädigt. © Mauermann/news 4 Video-Line TV

Unfallaufnahme sowie Bergungsarbeiten sind mittlerweile abgeschlossen. Seit 20 Uhr sind an der Unfallstelle am Autobahnkreuz Dortmund-Süd wieder zwei Spuren frei. Der Stau löst sich langsam auf (alle News zum Verkehr in NRW auf RUHR24 lesen).

Schwerer Lkw-Unfall bei Dortmund sorgt für Sperrung der A45

Erstmeldung, Donnerstag (23. Februar), 19.45 Uhr: Die A45 bei Dortmund musste am Donnerstagnachmittag (23. Februar) vorübergehend gesperrt werden. Dort waren nach Angaben der Polizei Dortmund ein Lastwagen und ein Kleintransporter kollidiert.

Der Unfall hatte sich gegen 15.30 Uhr in Höhe des Autobahnkreuzes Dortmund-Süd ereignet. Die A45 musste in Richtung Oberhausen daraufhin für mehrere Stunden gesperrt werden. Ob und wie schwer die Fahrer der beiden Fahrzeuge verletzt worden sind, ist derzeit noch unklar.

Vorübergehend staute sich der Verkehr auf rund drei Kilometern. Seit 19 Uhr wird der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei Dortmund rät jedoch dazu, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Wir berichten weiter.

Rubriklistenbild: © Mauermann/news 4 Video-Line TV