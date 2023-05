Massenunfall auf der A43 bei Bochum – Fahranfängerin (18) tot

+ © Feuerwehr Bochum Auf der A43 bei Bochum ereignete sich in der Nacht zu Montag (29. Mai) ein Massenunfall. © Feuerwehr Bochum

Auf der A3 kam es zu einer Massenkarambolage. Fünf Fahrzeuge waren beteilit, 16 Menschen verletzt. Eine 18-Jährige hat den Unfall nicht überlebt.

Bochum – Auf der A43 bei Bochum kam es in der Nacht zu Montag (29. Mai) zu einem Massenunfall, an dem fünf Autos beteiligt waren. Die Massenkarambolage ereignete sich in Fahrtrichtung Münster, kurz vor der Anschlussstelle Riemke. 16 Menschen wurden verletzt, eine 18-jährige Fahranfängerin hat den Unfall laut mehreren Medienberichten nicht überlebt.

Wie die Feuerwehr Bochum in einer Mitteilung bestätigt, seien um 0.30 Uhr zahlreiche Notrufe wegen eines schweren Unfalls auf der A43 eingegangen. Die Anrufer schilderten ein dramatisches Szenario: Mehrere Fahrzeuge seien kollidiert, Verletzte lägen auf der Fahrbahn, weitere befänden sich noch in ihren Wagen, zudem habe ein Fahrzeug bereits Feuer gefangen.

Nach Eintreffen der Feuerwehr am Unfallort bestätigte sich die traurige Lage: Insgesamt fünf Autos seien an dem Unfall beteiligt, zwei Fahrzeuge brannten in voller Ausdehnung. Besonders tragisch: Eine Person – offenbar eine 18-jährige Fahranfängerin – sei leblos auf dem Seitenstreifen gelegen. Wie WAZ und WDR unter Berufung auf die Autobahnpolizei Dortmund berichten, sei die junge Frau noch am Unfallort gestorben.



Die Polizei Dortmund war gegenüber RUHR24 nicht zu erreichen. Die Feuerwehr Bochum bestätigt jedoch: „Wir gehen auch davon aus, dass die Person inzwischen verstorben ist.“

Wie die WAZ weiter berichtet, habe die junge Frau allein im Wagen gesessen und sei aus ungeklärter Ursache von ihrer Spur abgekommen, gegen die Mittelleitplanke geprallt und quer über die Fahrbahn geschleudert worden. Anschließend sei sie von der rechten Leitplanke zurück auf die Straße geprallt. Mittig auf der Fahrbahn sei ihr Auto zum Stehen gekommen. Nachfolgende Autos konnten offenbar nicht mehr ausweichen und seien in den Unfallwagen gerast.

Massenunfall auf der A43 bei Bochum – sieben Menschen schwer verletzt

Sieben Personen, darunter zwei Kleinkinder, seien durch den Unfall schwer verletzt, fünf weitere leicht verletzt worden. 13 Personen seien zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert worden (mehr News aus Bochum auf RUHR24).

Vier Personen konnten nach rettungsdienstlicher Behandlung am Einsatzort verbleiben. Insgesamt wurden somit 17 Personen durch den Rettungsdienst versorgt, 13 davon wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert.

Die A43 war während der Rettungsmaßnahmen zeitweise in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt. Die A43 in Fahrtrichtung Recklinghausen ist zwischen Kreuz Bochum und Bochum-Riemke auch am Montagmorgen noch bis etwa 10 Uhr wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Zur Unfallursache hat die Autobahnpolizei die Ermittlungen aufgenommen.