Unbekannte sorgen für großen Schaumteppich – Polizei entdeckt leere Spülmittelflaschen

In Euskirchen

+ © Polizei Euskirchen Der Schaum breitete sich rasch aus und bedeckte Teile der Fußgängerzone in Euskirchen. © Polizei Euskirchen

Unbekannte haben an einem Brunnen in Euskirchen für einen riesigen Schaumteppich gesorgt. Die Polizei entdeckte in einem Mülleimer leere Spülmittelflaschen.

Euskirchen – Ein Zeuge bemerkte am Samstagmorgen in der Innenstadt von Euskirchen (NRW) eine auffällige Schaumbildung an einem Brunnen. Der Schaum breitete sich am Boden aus, Stühle und Tische ragten aus dem Schaumteppich hervor, wie auf einem Foto der Polizei zu sehen ist.

Riesiger Schaumteppich in Innenstadt von Euskirchen – Feuerwehr rückt an

Als die Polizei gegen 8 Uhr am Ort des Geschehens eintraf, „war der Schaumteppich bereits über den Brunnenrand getreten und teilweise in die Fußgängerzone gelaufen“.

Einen Hinweis, was den riesigen Schaumteppich verursacht haben könnte, fanden die Polizisten in einem nahegelegenen Mülleimer. Dort entdeckten sie acht leere Flaschen Spülmittel. „Möglicherweise wurde mit diesem Spülmittel der Brunnen verunreinigt“, teilt die Polizei mit.

Leere Spülmittelflaschen entdeckt – Polizei ermittelt

Der Brunnenbereitschaftsdienst der Stadt stellte den Brunnen ab. So sollte eine weitere Ausbreitung des Schaums verhindert werden. Dann rückte die Feuerwehr an, um den Schaum aus der Fußgängerzone zu entfernen.

Jetzt stellt sich die Frage: Wer steckt hinter der Schaum-Attacke in Euskirchen? Die Polizei ermittelt wegen des „Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung“. Videoaufzeichnen werden ausgewertet. Hinweise zum Schaum-Vorfall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02251 799-0 entgegen. (mlu)