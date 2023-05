Todesdrama im Rhein: Vater (36) und Sohn (7) ertrinken – DLRG warnt

Bornheim-Hersel

Im Rhein bei Bornheim hat sich ein schweres Unglück ereignet. Ein 7-jähriges Kind und sein Vater gingen unter und verstarben.

Zwei Kinder gerieten im Wasser in Not

Der Vater wollte seine Kinder retten

Update vom 30. Mai, 17:10 Uhr: Einen Tag nach dem schrecklichen Badeunfall in Bornheim hat die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Dienstag vor ähnlichen Badeaktionen gewarnt. „Vom Schwimmen und Baden in großen Flüssen wie dem Rhein raten wir dringend ab“, sagte ein Sprecher der DLRG gegenüber der Deutschen Presse-Agentur dpa. Laut DLRG kommt es vor allem in Seen und Flüssen zu tödlichen Badeunfällen. Allein am langen Pfingstwochenende habe es in Deutschland mindestens fünf tödliche Unfälle gegeben, im April seien allein in NRW fünf Todesfälle verzeichnet worden.

Die Gründe für die häufigen Badeunfälle sieht die DLRG zumeist im Leichtsinn und Übermut der Menschen. Viele trauen sich demnach vor allem beim Schwimmen in kalten Gewässern zu viel zu, so die DLRG. Auch die Gefahren von Strömungen werden oftmals unterschätzt. Die seien bei Flüssen wie dem Rhein selbst für geübte Schwimmer oft nicht zu bewältigen und gefährlich. Dazu käme ein hohes Unfallrisiko durch die Schifffahrt sowie Brücken und Wehre, erklärte der DLRG-Sprecher weiter.

Todesdrama im Rhein: Vater (36) und Sohn (7) ertrinken – nur Bruder (4) gerettet

Erstmeldung vom 30. Mai, 7:05 Uhr: Schrecklicher Vorfall in Bornheim (Rhein-Sieg-Kreis in NRW): Wie ein Sprecher der Polizei Bonn am frühen Dienstagmorgen (30. Mai) auf 24RHEIN-Nachfrage mitteilt, sind ein sieben Jahre alter Junge und sein Vater nach einer Rettung aus dem Rhein im Krankenhaus verstorben. Das Kind und der 36-Jährige waren am Montag beim Baden im Rhein untergegangen. Das Kind war nach weiteren Angaben der Feuerwehr nach einer Stunde von Rettungskräften aus dem Wasser geborgen worden, der Vater nach 40 weiteren Minuten.

Vater und Sohn gehen in Bornheim im Rhein unter – Notruf vom Ufer kommt zu spät

Was? Ein siebenjähriger Junge geriet beim Schwimmen im Rhein in Not, woraufhin der Vater (36, Nichtschwimmer) versuchte, ihn zu retten. Ein weiteres, vierjähriges Kind schaffte es eigenständig wieder ans Ufer. Das ältere Geschwisterkind und der Vater gingen jedoch unter und verstarben im Krankenhaus.

Rhein bei Bornheim (Hersel) Wann? Montag, 29. Mai

Zuvor hatten der Siebenjährige und ein vier Jahre altes Kind im Bornheimer Stadtteil Hersel im Wasser gebadet, auch weitere Familienangehörige waren vor Ort. Die beiden Kinder gerieten nach den Angaben eines Polizeisprechers in Not, woraufhin ihr Vater – auch Nichtschwimmer – hinterher sprang, um sie zu retten. Das vier Jahre alte Kind schaffte es wieder eigenständig ans Ufer, das ältere Geschwisterkind und der Vater gingen jedoch unter. Angehörige riefen vom Ufer aus den Notruf und konnten laut Polizei den Zustrom weiterer Personen in Richtung Rhein verhindern.

Tragödie im Rhein bei Bornheim – über 170 Rettungskräfte im Einsatz

+ In Bornheim ist es am Rhein am Montag (29. Mai) zu einer Tragödie gekommen. © Vincent Kempf/dpa

Ein großes Aufgebot von 170 Rettungskräften der Feuerwehr, der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und der Wasserwacht sowie Rettungskräfte aus der Luft hatten nach den beiden gesucht. Die Angehörigen am Ufer mussten nach dem Vorfall betreut werden. Erst im Oktober 2022 war eine Familie beim Baden im Rhein mitgerissen worden. (mo mit dpa)

