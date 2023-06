Trauerfeier nach tödlichem Kirmes-Unfall – Abschied von William (17)

Jugendlicher starb in Oberhausen

+ © Fabian Strauch/dpa Kerzen und Blumen wurden schon kurz nach dem tödlichen Unfall auf der Kirmes niedergelegt. © Fabian Strauch/dpa

Am Dienstag fand die Trauerfeier für den tödlich verunglückten William (17†) statt. Der Jugendliche starb bei einem Unfall auf der Kirmes in Oberhausen.

Oberhausen/Düsseldorf – Neun Tage nach dem schrecklichen Kirmes-Unglück, bei dem der 17-jährige Schausteller-Sohn William Bruch sein Leben verlor, fand am Dienstag (20. Juni) die Trauerfeier statt. Um 13:20 Uhr nahmen die Trauergäste in der Kapelle des Nordfriedhofs in Düsseldorf Abschied von William. Danach wurde in ein Düsseldorfer Hotel geladen.

Der 17-jährige Sohn einer bekannten Schaustellerfamilie aus Düsseldorf starb am 11. Juni, als er auf der Fronleichnamskirmes in Oberhausen arbeitete. Er hatte gerade Fahrchips auf dem bekannten Fahrgeschäft „BreakDance“ eingesammelt, als sich das Karussell plötzlich in Bewegung setzte und den Jugendlichen vom Drehteller schleuderte. William starb an seinen schweren Verletzungen.

Bewegende Anteilnahme nach tödlichem Kirmes-Unglück

Schon kurz nach Bekanntwerden des tödlichen Unfalls war die Anteilnahme riesengroß. Auch am Tag der Trauerfeier zeigten viele Menschen auch in den sozialen Medien nochmal ihr Mitgefühl. „Liebe Familie Bruch. Wir schicken euch in Gedanken, ganz viel Kraft, für den heute schwersten Tag in eurem Leben. Kraft, auch für die nächsten Tage, Wochen und Monate. William, ist immer in eurer Mitte, euer Engel, euer Stern“, schrieb eine Userin auf einer Gedenkseite bei Facebook. „Heute werden tiefe Tränen geweint, Tränen des Abschieds, der Trauer, der Wut und des nicht Verstehens“, schrieb eine andere Userin.

Bereits am Montag nach dem furchtbaren Unglück fand ein Gedenkgottesdienst statt, an dem auch viele Schausteller teilnahmen. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen noch. (bs)