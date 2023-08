Tote Frau auf Feldweg nahe der A3 gefunden – sie wurde wohl Opfer eines Verbrechens

Emmerich im Kreis Kleve

+ © Christoph Reichwein/dpa Auf dem Feldweg sichern Beamte der Kriminalpolizei Spuren nach dem Fund einer weiblichen Leiche. © Christoph Reichwein/dpa

Die Leiche einer jungen Frau wurde am Montagvormittag auf einem Feldweg in Emmerich entdeckt. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

Emmerich – Nahe einer Tankstelle in Emmerich (NRW), direkt an der deutsch-niederländischen Grenze, ist am Montagvormittag die Leiche einer jungen Frau entdeckt worden. Nach Polizeiangaben hatte ein Landwirt den weiblichen Leichnam an einem Feldweg in der Nähe der A3 gefunden. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tote Frau in Emmerich gefunden – Polizei sucht Zeugen

Vor Ort läuft am Montagnachmittag noch die Spurensicherung. Die Hintergründe sind bislang völlig unklar. Auch die Identität des Opfers ist noch nicht geklärt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Es geht vor allem um Zeugen, die zwischen Sonntagabend und Montagmorgen im Bereich der Autobahnanschlussstelle Elten oder der Beeker Straße in Elten etwas Verdächtiges gesehen haben. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02151 6340 oder per Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de mit der Polizei in Krefeld in Verbindung zu setzen.

Der Landwirt hatte die Frau gegen 9 Uhr an dem Feldweg in Emmerich-Elten (Kreis Kleve) entdeckt und die Polizei alarmiert. Notarzt und Rettungskräfte konnten aber nur noch den Tod feststellen. (bs/ots/dpa)