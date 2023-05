Lebt Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub doch noch?

Staatsanwaltschaft prüft neue Dokumente

Neue Wende im Fall um den verschwundenen Milliardär Karl-Erivan Haub. Fotos sollen zeigen, dass der frühere Tengelmann-Chef möglicherweise noch lebt.

Mülheim an der Ruhr – Was ist mit dem früheren Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub passiert? Haub, einer der reichsten Männer Deutschlands, verschwand im April 2018 bei einer Skitour in Zermatt in der Schweiz spurlos. Es folgte eine aufwendige Suche in dem Skigebiet – ohne Erfolg. War es ein tödliches Unglück in den Schweizer Bergen? Die Leiche des damals 58-Jährigen wurde jedenfalls nie gefunden. Trotzdem wurde der Milliardär im Mai 2021 für tot erklärt. Jetzt gibt es Hinweise, dass der ehemalige Chef von Tengelmann (u.a. Obi und Kik) doch noch leben könnte.

Karl-Erivan Haub in Moskau gesichtet? Rätsel um mysteriöse Fotos

Eine Journalistin hat Unterlagen bei der Staatsanwaltschaft Köln eingereicht, die das offenbar zumindest vermuten lassen. Daher prüfe die Staatsanwaltschaft aktuell eine mögliche Aufhebung der Todeserklärung Haubs, sagte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer gegenüber der WAZ.

Der Stern und RTL hatten zuvor berichtet, dass Recherchen in dem Fall neue Erkenntnisse gebracht haben. Dabei geht es um Fotos, die von einer Überwachungskamera aus dem Februar 2021 in Moskau stammen und möglicherweise Karl-Erivan Haub zeigen sollen. Ob die Bilder aber jetzt auch zu den Unterlagen gehören, die der Staatsanwaltschaft Köln vorliegen, ließ Oberstaatsanwalt Bremer noch offen.

Aufhebung der Todeserklärung hätte Auswirkungen auf Tengelmann-Imperium

Es bleibt nun also abzuwarten, ob die Staatsanwaltschaft wirklich beim Amtsgericht Köln eine Aufhebung der Todeserklärung beantragen wird. Sollte das so kommen, hätte das wohl auch erhebliche Folgen für die Tengelmann-Brüder und Karl-Erivan Haubs Erben Christian und Georg.

Erst, weil Karl-Erivan Haub 2021 für tot erklärt wurde, konnte sein Bruder Christian die Firmenanteile seines verschwundenen Bruders in Höhe von rund 1,7 Milliarden Euro übernehmen. 2025 sollte Christian Haub nach bisherigem Stand dann eigentlich sogar zum alleinigen Eigentümer des Tengelmann-Imperiums werden und auch die Anteile seines Bruders Georg übernehmen. Eine Aufhebung der Todeserklärung könnte das nun doch noch verhindern. (bs)

