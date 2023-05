Autobahn-Einsatz

Die Unfallstelle auf der A46: Zurück bleiben nur Brandspuren und ein zerstörter Baum.

Furchtbarer Unfall auf der A46: Ein junger Mann ist gestorben, sein Auto fing Feuer und stand in Flammen. Auch Polizisten wurden verletzt.

Hagen - Ein 27-Jähriger ist auf der A46 gestorben. Sein Auto kam an einer Autobahn-Abfahrt von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Das Fahrzeug fing Feuer.

Tödlicher Unfall auf der A46: Fahrer (27) verbrennt in Auto

Nach Informationen der zuständigen Autobahn-Polizei Dortmund war der junge Mann aus Hagen. Er fuhr in der Nacht von Christi Himmelfahrt auf Freitag gegen 0.45 Uhr auf der A46 in Richtung Brilon und wollte wohl die Autobahn an der Anschlussstelle Hagen-Hohenlimburg verlassen.

Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab und krachte gegen Verkehrsschilder und einen Baum. Dann ging das Auto in Flammen auf. An der Unfallstelle waren noch am Freitagmorgen Spuren des Brandes zu sehen. Das Ausfahrt-Schild hängt schräg, der Baum ist vollkommen zerstört.

Tödlicher Autobahn-Unfall: Drei Polizisten bei Rettung verletzt

Drei Polizisten erlitten Rauchvergiftungen, als sie versuchten, den jungen Mann aus dem brennenden Auto zu retten. Sie wurden leicht verletzt. Die Einsatzkräfte konnten den jungen Mann nur noch tot bergen.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Anschlussstelle Hagen-Hohenlimburg wurde bis 4.50 Uhr gesperrt.

Die Polizei setzte einen Hubschrauber ein, um die Umgebung abzusuchen. Es sei zunächst unklar gewesen, ob noch mehr Menschen im Auto gewesen seien.

