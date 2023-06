Tödlicher Unfall beim Stand-Up-Paddling: Mensch stürzt ins Wasser

Lohheider See in Duisburg

+ © Jochen TackImago Ein tödlicher Unfall ereignete sich auf dem Lohheider See in Duisburg beim Stand-Up-Paddling (Symbolfoto) © Jochen TackImago

Ein Mensch stürzte auf dem Lohheider See in Duisburg beim Stand-Up-Paddling ins Wasser. Rettungskräfte suchten stundenlang nach der Person.

Duisburg – Ein tödlicher Unfall hat sich am bei sommerlichen Temperaturen am Samstagabend (10. Juni 2023) am Lohheider See in Duisburg ereignet. Eine Person stürzte dort von einem Stand-Up-Paddle (SUP) – tauchte jedoch nicht mehr auf.

Lohheider See in Duisburg Der Lohheider See ist ein Baggersee, der sich im Duisburger Stadtbezirk Homberg/Ruhrort/Baerl befindet. Der See ist mit seinen 65 Hektar in etwa so groß wie 91 Fußballfelder. An einigen Stellen ist der See bis zu 14 Meter tief. Beliebt ist der Lohheider See zum Schwimmen, Angeln und Segeln. Um den See führt ein rund 4,6 Kilometer langer Weg.

Tödlicher Unfall auf See in Duisburg: Mensch stürzt von SUP und geht unter

Das Opfer war aus noch unbekannten Gründen beim Stand-up-Paddling ins Wasser gestürzt und danach nicht wieder aufgetaucht, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte.

Es folgte eine stundenlange Suche mit Booten, Hubschraubern und Tauchern. Auch an Land wurde gesucht. Gegen 21 Uhr konnte der leblose Körper geborgen werden. Ein Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können. Angaben zur Identität des Unfallopfers machte die Feuerwehr zunächst nicht.

Es ist nicht der erste Unfall in diesem Sommer, der sich in einem Gewässer in NRW ereignet hat. Im Mai sind ein Vater und sein Kind im Rhein bei Bornheim ertrunken. (dpa/mlu)